Σκασμένος ο Αταμάν, έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά το μεγάλο κάζο του Παναθηναϊκού

Το απόλυτο σοκ της χρονιάς υπέστη ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς γνώρισε την τρίτη του ήττα στη Stoiximan Basket League, μετά το ιστορικό πέρασμα του Κολοσσού Ρόδου από το Telekom Athens Center.

Με το που ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν κατευθύνθηκε αμέσως προς τα αποδυτήρια, χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τη λήξη του αγώνα ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα.

sport-fm.gr