Ψυχωμένη ΑΕΚ, φύλαξε το καλύτερο για το τέλος και λύγισε το μαχητικό Μαρούσι!

Δεν σταματάει πουθενά η ΑΕΚ! Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε 83-74 επί του πολύ μαχητικού Αμαρουσίου στη «SUNEL Arena» για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φτάνοντας τις 10 συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση ανέβηκε στο 12-4 και έκανε ακόμη ένα ισχυρό βήμα για την κατάκτηση της 3ης θέσης στη βαθμολογία. Από την άλλη, το Μαρούσι έπεσε στο 3-14 και παρέμεινε μόνο του στην τελευταία θέση, συνεχίζοντας να ανησυχεί για την παραμονή.

Γνωρίζοντας πως θα χρειαστεί νίκες στη μάχη που δίνει για να μείνει στην κατηγορία, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έκανε σπουδαία εμφάνιση στα Άνω Λιόσια για τρία δεκάλεπτα, φτάνοντας μάλιστα να προηγείται με +8 στις αρχές της τέταρτης περιόδου (59-67) και δείχνοντας ικανή για ένα «διπλό» που θα της άλλαζε τελείως τη σεζόν.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ από εκείνο το σημείο και μετά έκανε κατάθεση ψυχής στο γήπεδο και έκλεισε την αναμέτρηση με επιμέρους σκορ 24-7, κατεβάζοντας «ρολά» στην άμυνα και βρίσκοντας μεγάλα σουτ από τους Φρανκ Μπάρτλεϊ, ΡαϊΚουάν Γκρέι και Τζέιμς Νάναλι στην επίθεση.

Οι τρεις προαναφερθέντες ήταν και οι κορυφαίοι των νικητών. Ο Μπάρτλεϊ έκανε τρομερό ματς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και πολλά κρίσιμα καλάθια, ο Γκρέι κυριάρχησε στις ρακέτες με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Νάναλι πρόσθεσε 17 πόντους με εξαιρετικές εκτελέσεις. Αυτοί οι τρεις έβαλαν 58 από τους 83 πόντους της ΑΕΚ. Για το Μαρούσι, ξεχώρισαν ο ΤζαΚόρεϊ Γουίλιαμς με 17 πόντους και ο Ντάριλ Μέικον, που έβαλε 15 κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Στην επόμενη (19η) αγωνιστική, το Μαρούσι θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα (14/02, 18:15), ενώ η ΑΕΚ θα παίξει κρίσιμο ντέρμπι «δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι (14/02, 18:15)

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74

