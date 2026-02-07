Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Ναν κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα για την 18η αγωνιστική της GBL, με τους «πράσινους» να ταξιδεύουν με απουσίες στην θεσσαλική πόλη.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεση του, τον Κώστα Σλούκα που αντιμετωπίζει μια ενόχληση στον δεξιό αγκώνα (έπαιζε με δεμένο χέρι στο ματς με την Παρτιζάν), με τον Έλληνα γκαρντ να μένει στην Αθήνα για θεραπεία. Παράλληλα εκτός παραμένει και ο Κέντρικ Ναν που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ενώ την «πράσινη» αποστολή ακολούθησε ο Τζέριαν Γκραντ.

sdna.gr