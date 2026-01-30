ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευρωλίγκα: Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Πριγκιπάτο και Βελιγράδι

Απόψε το βράδυ πέφτει η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα με συνολικά τέσσερις αναμετρήσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής (30/01) ολοκληρώνεται η 25η στροφή της φετινής Ευρωλίγκας με συνολικά τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν.

Το πρώτο τζάμπολ θα λάβει χώρα στις 20:30 στο Πριγκιπάτο, εκεί όπου η Μονακό θα υποδεχθεί τη Βίρτους Μπολόνια. Αμφότερες προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση, έχοντας υποχωρήσει στο 15-9 και το 11-13 αντίστοιχα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ταλανίζεται από εξωαγωνιστικά προβλήματα, αφού το σοβαρό θέμα οικονομικής ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της ομάδας, δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές και έντονο κλίμα στα αποδυτήρια. Από την άλλη, οι Ιταλοί έχουν να διαχειριστούν τις πολύ σημαντικές απουσίες των Κάρσεν Έντουαρντς και Σμάιλαγκιτς, ενώ, εξαιρετικά αμφίβολος δίνεται ο Τζάλοου.

Μισή ώρα αργότερα (21:00), ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξενεί στο Βελιγράδι την Dubai BC. Σε ανοδική πορεία οι Σέρβοι που μετρούν αισίως τρεις σερί νίκες και βρίσκονται οριακά εντός δεκάδας με ρεκόρ 14-10, την στιγμή που η ομάδα των ΗΑΕ έχει μία νίκη στα τρία πιο πρόσφατα (11-13). Από την πιο δυνατές έδρες ο Ερυθρός με 8 νίκες σε 11 ματς, «χάνεται» μακριά από την «Coca Cola Arena» η Dubai με τρία διπλά και οκτώ ήττες. Χωρίς νεότερα προβλήματα οι γηπεδούχοι, αμφίβολοι για το σύνολο του Γκόλεματς δίνονται οι Μπέρτανς, Καμπόκλο, Κόντιντς και Έλις.

Τέλος, στις 21:30, η Μπασκόνια υποδέχεται τη Ζάλγκιρις σε ένα ματς που μπορεί να μην τραβά τα φώτα πάνω του, ωστόσο, αναμένεται αρκετά ενδιαφέρον. Στο 8-16 οι Βάσκοι και στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έδειξαν το τελευταίο διάστημα σημάδια... ζωής, εκμεταλλευόμενη φυσικά και την έδρα τους. Στην 8η θέση και το 14-10 η Ζάλγκιρις, έκανε το «2 στα 2» την περασμένη εβδομάδα απέναντι σε Βιλερμπάν και Αρμάνι Μιλάνο, αμφότερες νίκες εκτός έδρας. Αμφίβολος ο Χάουαρντ για τους γηπεδούχους, ξανά εκτός για τους Λιθουανούς ο Γκος.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

