ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κρίση στην Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο ιδιοκτήτης Γιανάι προειδοποίησε το σταφ πως θα υπάρξουν αλλαγές

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κρίση στην Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο ιδιοκτήτης Γιανάι προειδοποίησε το σταφ πως θα υπάρξουν αλλαγές

Ο Οφέρ Γιανάι είπε στο προπονητικό τιμ πως αν δεν συνέλθει η ομάδα του, θα γίνουν αλλαγές στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η δεύτερη σερί ήττα για την Χάποελ Τελ Αβίβ, αυτή τη φορά στο Ισραήλ από την Μπάγερν (64-79), έφερε τριγμούς. Πέραν του Δημήτρη Ιτούδη, που κράτησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για δύο ώρες, ο ιδιοκτήτης Οφέρ Γιανάι προειδοποίησε το τεχνικό τιμ πως αν δεν συνέλθει άμεσα η ομάδα θα… πέσουν κεφάλια.

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και, αν συνεχιστεί, θα υπάρξουν περικοπές, με τη θέση όλων να διακυβεύεται - από τον προπονητή μέχρι τους βοηθούς και τους αναλυτές. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και γρήγορα. Έχετε τα εργαλεία για να πετύχετε. Συνέλθετε!», φέρεται να τους είπε σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν ήθελε να ρισκάρει ο Ρόκα

ΑΕΚ

|

Category image

B' Κατηγορία: Ντέρμπι με... άρωμα σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στο «ΑΕΚ Αρένα» ο αγώνας Διγενής Μόρφου – Πάφος FC

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κρίση στην Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο ιδιοκτήτης Γιανάι προειδοποίησε το σταφ πως θα υπάρξουν αλλαγές

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Αλκαράθ νίκησε τον Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open!

Τένις

|

Category image

Βρήκε άλλον Ελλαδίτη για το αριστερό άκρο η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Μπισουμά»

Ελλάδα

|

Category image

Συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόγραμμα 20ής αγωνιστικής και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

Ελλάδα

|

Category image

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

« Το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτοάται, δεν καταστρέφεται...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στο Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Τα ζευγάρια της κλήρωσης

Ελλάδα

|

Category image

«Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη