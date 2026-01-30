Κρίση στην Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο ιδιοκτήτης Γιανάι προειδοποίησε το σταφ πως θα υπάρξουν αλλαγές

Η δεύτερη σερί ήττα για την Χάποελ Τελ Αβίβ, αυτή τη φορά στο Ισραήλ από την Μπάγερν (64-79), έφερε τριγμούς. Πέραν του Δημήτρη Ιτούδη, που κράτησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για δύο ώρες, ο ιδιοκτήτης Οφέρ Γιανάι προειδοποίησε το τεχνικό τιμ πως αν δεν συνέλθει άμεσα η ομάδα θα… πέσουν κεφάλια.

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και, αν συνεχιστεί, θα υπάρξουν περικοπές, με τη θέση όλων να διακυβεύεται - από τον προπονητή μέχρι τους βοηθούς και τους αναλυτές. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και γρήγορα. Έχετε τα εργαλεία για να πετύχετε. Συνέλθετε!», φέρεται να τους είπε σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.