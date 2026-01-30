ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στο Europa League

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι (14:00) τα ενδιάμεσα εμπόδια που τους χωρίζουν από τη φάση των «16» του Europa League.

Με ενδεχόμενο να συναντήσουν ξανά ομάδες με τις οποίες έπαιξαν και στη League Phase, έχοντας μάλιστα φτάσει κοντά σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» κατά τη διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα Playoffs, στην κλήρωση των 14:00.

Οι «πράσινοι» που έμειναν στο 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ θα κληθούν είτε να συναντήσουν ξανά τη Βικτόρια Πλζεν, είτε να βιώσουν την πρόκληση ομάδας από την Premier League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έπειτα από μια τρομερά δύσκολη και ψυχοφθόρα εξόρμηση στο Λιλ και εν μέσω πένθους από την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία, θα παίξει είτε με τον Ερυθρό Αστέρα, είτε ξανά με τη Θέλτα, την οποία αντιμετώπισε και στο Βίγκο φέτος.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα προκύψουν από τα:

Γκενκ/Μπολόνια – Ντινάμο/ΜπρανΣτουτγκάρδη/Φερεντσβάρος – Σέλτικ/Λουντογκόρετς

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Διαβαστε ακομη