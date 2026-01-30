Πρόγραμμα 20ής αγωνιστικής και βαθμολογία
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής
Με τον αγώνα μεταξύ της Ομόνοιας Αραδιππου και του Απόλλωνα ανοίγει σήμερα η 20ή αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου και η βαθμολογία:
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου
19:00 Ομόνοια Αρ. - Απόλλων
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου
16:00 Εθνικός Άχνας - Πάφος F
17:00 ΑΕΚ - Ένωση
19:00 Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ
Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου
16:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα
17:00 Ακρίτας - Ανόρθωση
19:00 ΑΕΛ - Άρης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ομόνοια 14-3-2 47-13 45
2. ΑΕΚ 12-4-3 35-17 40
3. Πάφος FC 12-1-5 34-16 37
4. Άρης 11-4-4 38-17 37
5. Απόλλων 11-3-5 26-18 36
6. ΑΠΟΕΛ 9-6-3 34-15 33
7. ΑΕΛ 8-3-8 23-26 27
8. Ολυμπιακός 5-8-6 17-22 23
9. Oμόνοια Αρ. 6-3-10 16-26 21
10. Ανόρθωση 4-8-7 15-29 20
11. Ακρίτας 5-4-10 16-34 19
12. Ε.Ν. Ύψωνα 5-2-12 14-25 17
13. Εθνικός Άχνας 4-2-13 17-35 14
14. Ένωση 0-1-18 5-44 1