Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Τα ζευγάρια της κλήρωσης

Στις 13:00 κληρώνει για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League.

Μετά τον θρίαμβο στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός μαθαίνει σήμερα (13:00) τον αντίπαλό του στα playoffs του Champions League, από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύο υποψήφιους αντιπάλους, την Αταλάντα και τη Λεβερκούζεν. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 17/18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 24/25 Φεβρουαρίου 2026. Ο Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι και φιλοξενούμενος, σε Μπέργκαμο ή Λεβερκούζεν, στο δεύτερο.

Η κλήρωση περιλαμβάνει τις ομάδες τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση στη League phase, με τις οκτώ πρώτες ομάδες της να έχουν προκριθεί αυτόματα στη φάση των «16».

Τα ζευγάρια της κλήρωσης:

Ρεάλ Μαδρίτης/ Ίντερ- Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα

Παρί Σεν Ζερμέν/ Νιούκαστλ- Μονακό/Καραμπάγκ

Γιουβέντους/ Ατλέτικο Μαδρίτης- Μπριζ/Γαλατασαράι

Αταλάντα/Μπάγερ Λεβερκούζεν- Ολυμπιακός/ Μπορούσια Ντόρτμουντ

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας είναι:

Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

Οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ Champions League:

Playoffs της φάσης νοκ άουτ: 17/18 & 24/25 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη).

Πηγή: sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη