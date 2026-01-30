Βρήκε άλλον Ελλαδίτη για το αριστερό άκρο η Ομόνοια
Εξελίξεις αναμένονται το επόκενο διάστημα.
Με τη μεταγγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται αύριο, στην Ομόνοια εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σύμμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των πρασίνων μπήκε ο Νικόλας Αθανασίου, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός αγωνιζόταν στον Ατρόμητο μέχρι το 2021, ενώ έπειτα, για μισή σεζόν, έπαιξε ως δανεικός στη Νίκη Βόλου. Στη συνέχεια επέστρεψε στον Ατρόμητο. Από τη σεζόν 2022-23 μέχρι το 2024-25 κατέγραψε 62 συμμετοχές, σημειώνοντας πέντε γκολ, ενώ είχε και οχτώ ασίστ.
Το περασμένο καλοκαίρι τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον έδωσε δανεικό στη Ρίο Άβε, με τη φανέλα της οποιας αγωνίστηκε σε 18 αγώνες, δίνοντας μια ασίστ.
Αν όλα πάνε καλά στις διαπραγματεύσεις, ο Αθανασίου θα καλύψει το κενό του Κίτσου.
Όπως γράψαμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, την Ομόνοια ενδειαφέρει και ο Κώστας Πηλέας, ο οποίος ωστόσο έχει συμβόλαιο με την Πάφο μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και στην Ομόνοια κινούνται για να καλύψουν τη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα.