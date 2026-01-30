ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βρήκε άλλον Ελλαδίτη για το αριστερό άκρο η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βρήκε άλλον Ελλαδίτη για το αριστερό άκρο η Ομόνοια

Εξελίξεις αναμένονται το επόκενο διάστημα.

Με τη μεταγγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται αύριο, στην Ομόνοια εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σύμμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των πρασίνων μπήκε ο Νικόλας Αθανασίου, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός αγωνιζόταν στον Ατρόμητο μέχρι το 2021, ενώ έπειτα, για μισή σεζόν, έπαιξε ως δανεικός στη Νίκη Βόλου. Στη συνέχεια επέστρεψε στον Ατρόμητο. Από τη σεζόν 2022-23 μέχρι το 2024-25 κατέγραψε 62 συμμετοχές, σημειώνοντας πέντε γκολ, ενώ είχε και οχτώ ασίστ. 

Το περασμένο καλοκαίρι τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον έδωσε δανεικό στη Ρίο Άβε, με τη φανέλα της οποιας αγωνίστηκε σε 18 αγώνες, δίνοντας μια ασίστ.

Αν όλα πάνε καλά στις διαπραγματεύσεις, ο Αθανασίου θα καλύψει το κενό του Κίτσου.

Όπως γράψαμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, την Ομόνοια ενδειαφέρει και ο Κώστας Πηλέας, ο οποίος ωστόσο έχει συμβόλαιο με την Πάφο μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και στην Ομόνοια κινούνται για να καλύψουν τη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν ήθελε να ρισκάρει ο Ρόκα

ΑΕΚ

|

Category image

B' Κατηγορία: Ντέρμπι με... άρωμα σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στο «ΑΕΚ Αρένα» ο αγώνας Διγενής Μόρφου – Πάφος FC

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κρίση στην Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο ιδιοκτήτης Γιανάι προειδοποίησε το σταφ πως θα υπάρξουν αλλαγές

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Αλκαράθ νίκησε τον Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open!

Τένις

|

Category image

Βρήκε άλλον Ελλαδίτη για το αριστερό άκρο η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Μπισουμά»

Ελλάδα

|

Category image

Συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόγραμμα 20ής αγωνιστικής και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

Ελλάδα

|

Category image

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

« Το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτοάται, δεν καταστρέφεται...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στο Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Τα ζευγάρια της κλήρωσης

Ελλάδα

|

Category image

«Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη