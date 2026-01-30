Βρήκε άλλον Ελλαδίτη για το αριστερό άκρο η Ομόνοια

Με τη μεταγγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται αύριο, στην Ομόνοια εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σύμμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των πρασίνων μπήκε ο Νικόλας Αθανασίου, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός αγωνιζόταν στον Ατρόμητο μέχρι το 2021, ενώ έπειτα, για μισή σεζόν, έπαιξε ως δανεικός στη Νίκη Βόλου. Στη συνέχεια επέστρεψε στον Ατρόμητο. Από τη σεζόν 2022-23 μέχρι το 2024-25 κατέγραψε 62 συμμετοχές, σημειώνοντας πέντε γκολ, ενώ είχε και οχτώ ασίστ.

Το περασμένο καλοκαίρι τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον έδωσε δανεικό στη Ρίο Άβε, με τη φανέλα της οποιας αγωνίστηκε σε 18 αγώνες, δίνοντας μια ασίστ.

Αν όλα πάνε καλά στις διαπραγματεύσεις, ο Αθανασίου θα καλύψει το κενό του Κίτσου.

Όπως γράψαμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, την Ομόνοια ενδειαφέρει και ο Κώστας Πηλέας, ο οποίος ωστόσο έχει συμβόλαιο με την Πάφο μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και στην Ομόνοια κινούνται για να καλύψουν τη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα.