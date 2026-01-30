ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

« Το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτοάται, δεν καταστρέφεται...»

Ανάρτηση στα Social Media από την Ανόρθωση.

Ανάρτηση από την Ανόρθωση με αφορμή τη συμπλήρωση 115 χρόνια ζωής του συλλόγου:

«Συνεστήθη εν Βαρωσίοις και υφίσταται από 30 Ιανουαρίου 1911, αναγνωστήριον υπό την επωνυμίαν Ανόρθωσις, επί της ηθικής αναπλάσεως, της ελληνικής μορφώσεως και της ψυχαγωγίας των μελών αυτού».

Η θέληση και η επιμονή του Νικόλαου Καταλάνου οδήγησαν στην ίδρυση του Συλλόγου “Ανόρθωσις” Αμμοχώστου, στις 30 Ιανουαρίου 1911, ο οποίος έφερε αρχικά το όνομα “Αναγνωστήριο Ανόρθωσις”. Στόχος της ιδρύσεως ήταν η ηθική ανάπλαση, η ελληνική μόρφωση και η ψυχαγωγία των μελών του. Σκοπός ήταν η μόρφωση και η εθνικοχριστιανική διαπαιδαγώγηση των νέων.

115 Χρόνια μετά ο Σύλλογος «Ανόρθωσις» Αμμοχώστου έχει πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά που τέθηκαν ως στόχοι.

Τα μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν στους αγώνες του Έθνους και πρωτοστάτησαν στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του ’55-’59, έχοντας ως “παράσημο” την ανατίναξη του οικήματος της Στοάς Χατζημιχαήλ, στην οδό Ερμού, την 8η Ιουλίου 1958, από τους Άγγλους, οι οποίοι ενοχλούνταν από την εθνική δράση των μελών του Συλλόγου.

«Πλανάσθε. Το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτοάται, δεν καταστρέφεται και η ωραία μας Ανόρθωσις ως ο Φοίνιξ, αενάως αναγεννάται. Δια να συνεχίσει την ιστορικήν και μεγάλην πορεία της». Αυτό είπε ο ιστορικός πρόεδρος του Συλλόγου, Αναστάσιος Οικονομίδης. Έτσι και έγινε!

Το 1974, ο Αττίλας κατέκτησε τη μάνα Αμμόχωστο και τα παιδιά της ξεριζώθηκαν. Ούτε και τούτο δεν ήταν ικανό να καταστρέψει και να αφανίσει την Ανόρθωση. Ο Σύλλογος κατάφερε να μεγαλουργήσει στην προσφυγιά σε όλα του τα τμήματα. Κράτησε ζωντανούς και ενωμένους τους φίλους της Κυρίας, μεγάλωσε γενιές και γενιές, μεταλαμπαδεύοντας την αγάπη για την Αμμόχωστο και διατήρησε άσβεστο τον πόθο της επιστροφής.

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν είναι απλώς μια ομάδα, είναι ιδανικό, τρόπος ζωής, ψυχή και πάθος.

Μήτε τώρα θα λυγίσει. Οι πρόσφυγες, οι αγωνιστές, οι μαχητές στέκονται δίπλα της και, σαν άλλος φοίνικας, πάλι θα αναγεννηθεί.

Όλη μας η ζωή και πάρτε το χαμπάρι εκείνο το ξημέρωμα 30 του Γενάρη».

