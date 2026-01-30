«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Μπισουμά»

Μεταγραφικό σενάριο με επίκεντρο τον Παναθηναϊκό από Τουρκία μεριά…

Με τους «πράσινους» να βρίσκονται σε αναζήτηση ενός παίκτη για την μεσαία γραμμή τους στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ «τιτίβισε» ότι ο Ιβ Μπισουμά βρίσκεται στο «στόχαστρό» τους.

Ο 29χρονος κεντρικός χαφ, που έχει ξεκινήσει μόνο σε δύο παιχνίδια της Τότεναμ ως βασικός φέτος, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μπισουμά μετακόμισε στα «σπιρούνια» από την Μπράιτον έναντι 29 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2022 και θα υπάρξει προσπάθεια να παραχωρηθεί μέσα στον Ιανουάριο, ώστε να «επιστραφούν» κάποια από αυτά τα χρήματα.

Ενδιαφέρον για τον διεθνή μέσο από το Μάλι φέρεται να έχουν εκφράσει επίσης η Γαλατάσαραί αλλά και η Σάρλοτ.

Πηγή: sport-fm.gr