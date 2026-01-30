ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

Ο ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα πάει χωρίς οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή πέραν του Μίλος Ντέγκενεκ που έκανε ήδη ντεμπούτο.

Ενώ ο ΑΠΟΕΛ δίνει αύριο Σάββατο, κρίσιμο αγώνα με τον Ολυμπιακό ως τυπικά φιλοξενούμενος, «κυκλοφόρησε» ένα δείγμα της συμφωνίας με τους νέους Βραζιλιάνους επενδυτές. Σύμφωνα με αυτήν, θα γίνει άμεση εισροή 3.300.000 ευρώ και στη συνέχεια, επιπρόσθετη πίστωση ύψους 8.000.000 ευρώ με την έγκριση της συμφωνίας.

Αμέσως μετά οι Βραζιλιάνοι θα αναλάβουν πλήρως το ποδοσφαιρικό τμήμα! Τώρα πώς θα γίνουν όλα αυτά κανείς δεν γνωρίζει, ούτε καν το σωματείο το οποίο πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία αλλά ακόμα κοντά του δεν έφθασε τίποτε. Και αυτό το τόνισε με εμφατικό τρόπο με ανακοίνωσή του το βράδυ της Τετάρτης. Βασικά διέρρευσε η συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

Χωρίς άλλους νέους...

Ο ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα πάει χωρίς οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή πέραν του Μίλος Ντέγκενεκ που έκανε ήδη ντεμπούτο, καθώς μέχρι τώρα δεν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ντάνιελ Μαντσίνι ή κάποιου άλλου παίκτη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο προπονητής της ομάδας Πάμπλο Γκαρσία θα έχει σημαντικές απώλειες από κάρτες. Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι Σταφυλίδης και Μαρκίνιος. Όσον αφορά τους τραυματίες, εκτός είναι οι Μαϊόλι και Μάγιερ. Στα θετικά είναι η επάνοδος του Νανού.

