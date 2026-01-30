Ο Αλκαράθ νίκησε τον Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open!

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε μετά από συναρπαστικό ματς τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Australian Open.

Ο Ισπανός πρωταθλητής, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, είναι πλέον ένα βήμα πριν τον πρώτο τίτλο του στη Μελβούρνη, το μοναδικό τουρνουά Grand Slam το οποίο δεν έχει κατακτήσει ως τώρα.

Ο 22χρονος τενίστας ξεπέρασε το εμπόδιο του Γερμανού πρωταθλητή, Νο 3 στον κόσμο, με 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Australian Open. Αν καταφέρει την Κυριακή να σηκώσει το τρόπαιο στη Rod Laver Arena, τότε θα γίνει ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία που φτάνει σε «Career Grand Slam»!

Ο Αλκαράθ θα παίξει στον τέταρτο σερί Grand Slam τελικό του και περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου ημιτελικού, μεταξύ Γιάνικ Σίνερ και του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Να σημειωθεί πως ο Ζβέρεφ έγινε έξαλλος μετά το ιατρικό τάιμ άουτ του Αλκαράθ στο τέλος του τρίτου σετ, επικαλούμενος πρόβλημα στο δεξί πόδι του. «Είναι απίστευτο ότι πήρε ιατρικό τάιμ άουτ για κράμπες. Τους προστατεύετε και τους δύο συνέχεια», είπε ο Γερμανός σε έντονο ύφος στον διαιτητή του αγώνα, εννοώντας τόσο τον Κάρλος Αλκαράθ, όσο και τον Γιάνικ Σίνερ.