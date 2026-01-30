ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

Καλά μαντάτα για τον οπαδό του ΠΑΟΚ που παραμένει στη Ρουμανία.

Αισιόδοξές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Ρουμανία για την κατάσταση της υγείας του οπαδού του ΠΑΟΚ που παραμένει στη χώρα.

Χθες όπως έγινε γνωστό υποβλήθηκε σε επέμβαση η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω ενός οιδήματος που είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει στον αυχένα.

Η επέμβαση αυτή στέφθηκε με επιτυχία και πλέον σήμερα έγινε γνωστό πως οι ιατροί αποφάσισαν ότι η κατάστασή του είναι καλύτερη και τον αποσωλήνωσαν.

Ωστόσο ακόμη παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Μέχρι τώρα δεν γίνεται συζήτηση για το πότε θα μπορέσει να μεταφερθεί και αυτός με ειδική πτήση στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόγραμμα 20ής αγωνιστικής και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

Ελλάδα

|

Category image

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

« Το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτοάται, δεν καταστρέφεται...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στο Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Τα ζευγάρια της κλήρωσης

Ελλάδα

|

Category image

«Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League o Μπρούνο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στις... καθυστερήσεις για αριστερό μπακ η Ομόνοια – Στο προσκήνιο ο Πηλέας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Πριγκιπάτο και Βελιγράδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χρόνια πολλά «Μεγάλη Κυρία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (κυπριακή και διεθνής δράση)

TV

|

Category image

Europa League: Οι 8 που πέρασαν απευθείας στους 16, τα play-offs και οι διασταυρώσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πλζεν ή Νότιγχαμ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, Μπέτις ή Μίντιλαντ στο βάθος

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη