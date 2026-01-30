Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

Αισιόδοξές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Ρουμανία για την κατάσταση της υγείας του οπαδού του ΠΑΟΚ που παραμένει στη χώρα.

Χθες όπως έγινε γνωστό υποβλήθηκε σε επέμβαση η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω ενός οιδήματος που είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει στον αυχένα.

Η επέμβαση αυτή στέφθηκε με επιτυχία και πλέον σήμερα έγινε γνωστό πως οι ιατροί αποφάσισαν ότι η κατάστασή του είναι καλύτερη και τον αποσωλήνωσαν.

Ωστόσο ακόμη παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Μέχρι τώρα δεν γίνεται συζήτηση για το πότε θα μπορέσει να μεταφερθεί και αυτός με ειδική πτήση στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: sport-fm.gr