Παίκτη με θητεία στη Λίβερπουλ απέκτησε ο Εθνικός

O Εθνικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Πορτογάλου δεξιού εξτρέμ Ραφαέλ Καμάτσο ο οποίος αγωνιζόταν στην Κροατική ομάδα Βούκοβαρ 1991. Ο ποδοσφαιριστής ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της Λίβερπουλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ομάδα μας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Rafael Euclides Soares Camacho. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας».