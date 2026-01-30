ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

Φαβορί ο Σπόλιαριτς για να καλύψει το κενό του Μπράουν.

Είναι σε αφηνιασμένη κατάσταση ο Απόλλωνας που με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο έχει μπει δυναμικά στο κόλπο για διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος. Απόψε (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» έχει μία ύπουλη αποστολή καθώς θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου. Την ομάδα με την οποία θα συγκρουστεί και στις 4 Φεβρουαρίου για την προημιτελική φάση του κυπέλλου, αλλά στη Λεμεσό. Και ασφαλώς με διπλό θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση ενόψει και αυτής της δοκιμασίας.

Με φόρα λοιπόν από την τρομερή του πορεία το τελευταίο δίμηνο, ο Απόλλωνας πάει με φόρα σε μία δύσκολη αποστολή, όμως είναι αποφασισμένος να τη βγάλει εις πέρας και να στείλει ξανά τα… μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Η τεχνική ηγεσία δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μπράουν που συμπλήρωσε κάρτες. Και αυτόματα θα υπάρξει διαφοροποίηση στην ενδεκάδα σε σχέση με το νικηφόρο 3-0 επί του Ακρίτα. Το πιθανότερο είναι πως θα πάρει φανέλα βασικού ο Ντανίλο Σπόλιαριτς.

Την προσπάθεια του Απόλλωνα θα ενισχύσει και ο 25χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος Γκουστάβο Ασουνσάο, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. 

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόγραμμα 20ής αγωνιστικής και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

Ελλάδα

|

Category image

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

« Το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτοάται, δεν καταστρέφεται...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στο Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Τα ζευγάρια της κλήρωσης

Ελλάδα

|

Category image

«Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League o Μπρούνο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στις... καθυστερήσεις για αριστερό μπακ η Ομόνοια – Στο προσκήνιο ο Πηλέας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Πριγκιπάτο και Βελιγράδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χρόνια πολλά «Μεγάλη Κυρία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (κυπριακή και διεθνής δράση)

TV

|

Category image

Europa League: Οι 8 που πέρασαν απευθείας στους 16, τα play-offs και οι διασταυρώσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πλζεν ή Νότιγχαμ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, Μπέτις ή Μίντιλαντ στο βάθος

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη