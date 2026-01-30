Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

Είναι σε αφηνιασμένη κατάσταση ο Απόλλωνας που με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο έχει μπει δυναμικά στο κόλπο για διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος. Απόψε (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» έχει μία ύπουλη αποστολή καθώς θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου. Την ομάδα με την οποία θα συγκρουστεί και στις 4 Φεβρουαρίου για την προημιτελική φάση του κυπέλλου, αλλά στη Λεμεσό. Και ασφαλώς με διπλό θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση ενόψει και αυτής της δοκιμασίας.

Με φόρα λοιπόν από την τρομερή του πορεία το τελευταίο δίμηνο, ο Απόλλωνας πάει με φόρα σε μία δύσκολη αποστολή, όμως είναι αποφασισμένος να τη βγάλει εις πέρας και να στείλει ξανά τα… μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Η τεχνική ηγεσία δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μπράουν που συμπλήρωσε κάρτες. Και αυτόματα θα υπάρξει διαφοροποίηση στην ενδεκάδα σε σχέση με το νικηφόρο 3-0 επί του Ακρίτα. Το πιθανότερο είναι πως θα πάρει φανέλα βασικού ο Ντανίλο Σπόλιαριτς.

Την προσπάθεια του Απόλλωνα θα ενισχύσει και ο 25χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος Γκουστάβο Ασουνσάο, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες.