Δεν ήθελε να ρισκάρει ο Ρόκα

Οι μυϊκοί τραυματισμοί Γκαρσία και η αποχώρηση Ναλί ήταν οι λόγοι της έλευσης Γκουρφίνγκελ.

Μετά την απόκτηση του Ισραηλινού αριστερού μπακ Γιαχάφ Γκουρφίνγκελ, η ΑΕΚ φουλάρει για την απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού ποδοσφαιριστή, με ευχέρεια να αγωνίζεται στη θέση «10», δηλαδή του επιτελικού μέσου, αλλά και στις πτέρυγες της επίθεσης. Με την προσθήκη Γκουρφίνγκελ, απέμεινε μόνο μία κενή θέση στον κατάλογο Α. Δεν αποκλείεται, πάντως, η ΑΕΚ να αποκτήσει και παίκτη κάτω των 22 χρόνων (κατάλογος Β).

Η απόκτηση του Ισραηλινού ακραίου αμυντικού κρίθηκε αναγκαία από τη στιγμή που ο Ναλί θα αποτελέσει παρελθόν (ούτε ήταν στα βασικά πλάνα του Ιδιάκεθ), ενώ ο Γκαρσία παραμένει επιρρεπής στους μυϊκούς τραυματισμούς. Μάλιστα, ο Ισπανός αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας ένιωσε κάποιες μικροενοχλήσεις στον τελευταίο αγώνα με την Πάφος FC, η περίπτωσή του δεν εμπνέει σοβαρή ανησυχία αλλά ενδεχομένως η τεχνική ηγεσία να τον προφυλάξει στον αυριανό αγώνα με την ΕΝΠ. Μικροπρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο νεοαποκτηθείς Χάμπος Κυριάκου, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει στη σημερινή τελευταία προπόνηση, ενώ αμφίβολοι παραμένουν και οι Αλομέροβιτς και Ρούμπιο. Οι Ναούμ και Σουάρεθ δεν υπολογίζονται τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο, ενώ δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα κόντρα στους βυσσινί ο Ρόντεν. Μικροενοχλήσεις νιώθει και ο Μιραμόν.

Οι μυϊκοί τραυματισμοί είναι ένα θέμα φέτος στην ΑΕΚ, αφού η ομάδα, χωρίς υπερβολή, μοιάζει με «νοσοκομείο», έχοντας ταλαιπωρηθεί όσο καμία άλλη με απώλειες βασικών της ποδοσφαιριστών. Ενόψει του αγώνα με την ουραγό ΕΝΠ, ο Ιδιάκεθ δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή κριθεί ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος από αγωνιστικής άποψης. Ως εκ τούτου, σε ακόμα ένα παιχνίδι, η ΑΕΚ θα παραταχθεί με πολλές απουσίες.

Παρά τα προβλήματα, το τρίποντο είναι μονόδρομος, προκειμένου η ομάδα να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού και παράλληλα, εφόσον είναι εφικτό, να αυξήσει την ψαλίδα της διαφοράς από κάποια ή κάποιες ομάδες που την ακολουθούν.  

Όσον αφορά τη μεταγραφή του Ναλί στην Καραμπάχ, η ΑΕΚ θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στις 100.000 ευρώ.

