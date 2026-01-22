Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είσαι ο μαύρος κύκνος, οι νέοι να δέχονται την κριτική» (vid)

Δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα κόντρα στους Μπακς οι Θαντερ. Η παρέα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επικράτησε με 122-102, τα ελάφια έπεσαν στο 18-25 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κορυφαίος για τους Μπακς με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ και μετά το τέλος στάθηκε στην κακή εικόνα της ομάδας του και το τι θα πρέπει από εδώ και πέρα. «Δεν παίζουμε σκληρά, δεν κάνουμε το σωστό, δεν παίζουμε για να κερδίσουμε», ήταν μερικά από τα λόγια του. Ο Greek Freak έδειξε στεναχωρημένος από τα όσα γίνονται στο παρκέ και κάποιες αποφάσεις των συμπαικτών του και στάθηκε και στους νέους παίκτες και στο πως πρέπει να χρησιμοποιούν την κριτική και φυσικά να τη δέχονται όπως έκανε εκείνος όταν ήταν πιο νέος.

«Στις δικές μας επιθέσεις η μπάλα κολλούσε πολύ, οι Θάντερ την κυκλοφορουσαν. Έβαλαν τα σουτ. Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, πιο σκληρά. Δεν νομίζω ότι τους υποτιμήσαμε. Έθεσαν τον ρυθμό και έπαιξαν καλύτερα από εμάς. Έβαζαν σουτ, κυκλοφόρησαν την μπάλα καλά, όποτε παίζαμε double-team ο Σάι έβρισκε την πάσα, το ελεύθερο σουτ.

Δεν κάναμε την δουλειά μας. Με αυτή την ομάδα δεν μπορείς να παίξεις ένας εναντίον ενός, έχουν σπουδαίους αμυντικούς. Πρέπει να δημιουργείς ελεύθερα σουτ, να μπεις στο ζωγραφιστό να παίξεις καλή άμυνα.

Δεν είμαι ο τύπος που θα φωνάξει και θα απαιτήσει την μπάλα από τους συμπαίκτες του. Δεν το έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου, αλλά νιώθω ότι έχω παίξει με συμπαίκτες που καταλαβαίνουν τη βαρύτητα που μπορώ να έχω για την ομάδα και πώς μπορώ να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου ή για τον εαυτό μου και πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να είναι πιο επιτυχημένη.

Αλλά ίσως για κάποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαστε νεαροί, ίσως επειδή δεν παίζουμε καλά, ίσως επειδή τα παιδιά νιώθουν ότι είναι η σειρά τους, θέλουν να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους και να προσπαθήσουν να το γυρίσουν το ματς, αλλά αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν προσπαθώ να είμαι επιθετικός. Πραγματικά προσπαθώ να είμαι επιθετικός.

Στο τέλος της ημέρας έχω συμπαίκτες προπονητές, ανθρώπους που μου μιλούν, μού είπαν ότι υπάρχει αυτό που λέγεται ο λευκός κύκνος και ο μαύρος κύκνος. Πρέπει να είσαι ο μαύρος κύκνος και να είσαι πιο επιθετικός και να απαιτείς την μπάλα. Και πάλι, είναι κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ σε ολόκληρη την καριέρα μου, οπότε ίσως πρέπει να το κάνω περισσότερο.

Δεν παίζουμε σκληρά, δεν κάνουμε το σωστό, δεν παίζουμε για να κερδίσουμε, δεν παίζουμε ενωμένοι, η χημεία μας δεν είναι καλή. Τα παιδιά παίζουν εγωιστικά, προσπαθούν να βρουν τα δικά τους σουτ, αντί να προσπαθήσουν να βρουν το σωστό σουτ για την ομάδα. Προσπαθούν να το κάνουν μόνοι τους. Πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός για 48 λεπτά. Ήμασταν σαν αυτές τις ομάδες, 3-4 χρόνια πριν.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε, να δουλέψουμε σκληρά. Έχουμε 39 ματς ακόμα μπροστά μας, έχουμε χρόνο. Kάνουμε τα ίδια λάθη συνέχεια. Όταν ήμουν μικρός, δεχόμουν την κριτική από τους Μπέιλες, Μάθιους, Μέιγιο, Κόρβερ, Μπάτλερ, Χιλ κλπ. Οι νέοι πρέπει να δέχονται την κριτική», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: Gazzetta.gr