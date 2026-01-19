ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μεγάλη επιστροφή του Πολονάρα σε γήπεδο, αποθέωθηκε στο ματς της Σάσαρι

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε σε γήπεδο μετά την μάχη που δίνει και αποθέωθηκε από τον κόσμο στο Σάσαρι-Νάπολι.

Η πιο μεγάλη μάχη της ζωής του Ακίλε Πολονάρα συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα, λίγους μήνες έπειτα από τη διάγνωσή του με τη λευχαιμία, έχοντας ολοκληρώσει τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών, πάτησε αρχικά ξανά το πόδι του στο γυμναστήριο.

Ο Ιταλός, γέμισε με αισιοδοξία τον κόσμο του μπάσκετ και το χαμόγελό του επέστρεψε στο πρόσωπό του, ύστερα από πολύ καιρό, με τον γυμναστή του να στέλνει μήνυμα μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Πάμε Πρωταθλητή».

Και λίγες μέρες μετά έκανε την εμφάνιση του σε παρκέ (δεν έπαιξε) στο ματς της Σάσαρι κόντρα στη Νάπολι, όπου και αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες και όλους τους παρευρισκόμενους. Μαχητής της ζωής, παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον κόσμο.

Διαβαστε ακομη