Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σίτι δεν θα μπουν στο ΝΒΑ Europe

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το ΝΒΑ Europe, ωστόσο τα δύο μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ δεν έχουν σκοπό να εμπλακούν στο πρότζεκτ.

Πρόθεση του ΝΒΑ είναι να κάνει συζητήσεις με ομάδες από μεγάλες αγορές που διαθέτουν λαϊκή βάση και ισχυρές ομάδες ποδοσφαίρου, προκειμένου να δημιουργήσουν ομάδες μπάσκετ και να μπουν στη νέα λίγκα. Πάντως το BBC Sport αναφέρει ότι καμία από τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ δεν σκοπεύει να δημιουργήσει ομάδα.

Ο Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα (που πάντως αναμένεται να υπογράψουν νέα δεκαετή συμβόλαια με την EuroLeague), καθώς επιδιώκει να συνδυάσει τις καθιερωμένες ομάδες με τις νέες, ενώ σε συζητήσεις βρίσκεται και με την Παρί Σεν Ζερμέν για την δημιουργία μπασκετικής ομάδας.