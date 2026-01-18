ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

Άνθρωποι της Μπαρτσελόνα και του NBA συναντήθηκαν παρόντος του Πάου Γκασόλ, με τους Καταλανούς να επιβεβαιώνουν την πίστη τους στην Ευρωλίγκα, αφήνοντας όμως ανοιχτή μία αλλαγή στο μέλλον.

Η θέση της Μπαρτσελόνα στο μέλλον του παγκόσμιου μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς το NBA προσπαθεί να την εντάξει στο πλάνο του NBA Europe, νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση που έχει στα «σκαριά».

Μάλιστα, την Κυριακή (18/01) στο Λονδίνο έλαβε χώρα μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, με το NBA να εκπροσωπείται από τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, τον αναπληρωτή κομισάριο Μαρκ Τέιτουμ, και τον Γιώργο Αϊβάζογλου, διευθυντή του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Στις προσπάθειές τους να πείσουν την Μπάρτσα, οι άνθρωποι του NBA ζήτησαν τη βοήθεια του Πάου Γκασόλ, ο οποίος λειτούργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ των δύο πλευρών χάρη στις γνώσεις του και για τους δύο κόσμους. Η αντιπροσωπεία της Μπάρτσα αποτελούνταν από τον Ζοζέπ Κούμπελς, τον υπεύθυνο για το τμήμα μπάσκετ, Ζόρντι Τρίας, και τη Μάρτα Κανός, διευθύντρια στρατηγικής του συλλόγου.

Η Μπαρτσελόνα άκουσε προσεκτικά την παρουσίαση του NBA, ξεκαθάρισε ότι παραμένει προσηλωμένη στην Euroleague, με την οποία έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση της άδειάς της για δέκα χρόνια, μια συμφωνία που αναμένεται να επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της διοργάνωσης μέσα στην εβδομάδα.

Η εξήγηση για αυτή τη στάση έγκειται στην αβεβαιότητα γύρω από το project του NBA, η οποία συγκρούεται με την επιθυμία του συλλόγου να αγωνίζεται πάντα στις καλύτερες δυνατές διοργανώσεις. Το NBA Europe μπορεί να είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον, αλλά προς το παρόν, η μόνη ρεαλιστική επιλογή για τους Καταλανούς παραμένει η Euroleague.

Παρόλα αυτά, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η πλευρά της Μπαρτσελόνα δεν αποκλείει τίποτα και δεν έχει απορρίψει εντελώς το πρότζεκτ του NBA, εάν, μόλις οριστικοποιηθεί, το κρίνει πιο επωφελές για τα συμφέροντά της.

Πηγή: sport-fm.gr

 

