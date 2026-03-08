Έριξε 100άρα και έφυγε για τη διαβολοβδομάδα ο Ολυμπιακός

Έπαιξε όσο χρειαζόταν και διεύρυνε το νικηφόρο σερί του στην Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός!

Το μεσημέρι της Κυριακής (08/03) οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη 19η φετινή τους νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 100-73 του ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 20η αγωνιστική της GBL.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν κυρίαρχη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης - με εξαίρεση τα τελευταία λεπτά στη δεύτερη περίοδο - χτίζοντας τις μεγάλες διαφορές στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 59-40.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 26 πόντους και 10/12 εντός πεδιάς (!), με τον Ντόντα Χολ να ακολουθεί σε απόδοση με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, την ώρα όπου οι Παπανικολάου, Τζόουνς και Φουρνιέ πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Για τον «δικέφαλο του βορρά» πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντίμσα με 13 πόντους.

Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στο μεσοβδόμαδο γαλλικό τουρ για την Ευρωλίγκα και στα παιχνίδια κόντρα σε Παρί (10/03) και Μονακό (12/03), ενώ οι Θεσσαλονικείς εστιάζουν στο εντός έδρας ματς της Τετάρτης (11/03) κόντρα στο Περιστέρι για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.