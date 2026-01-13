Φουρνιέ: «Το γήπεδο της Παρτιζάν είναι το πιο θορυβώδες που έχω αγωνιστεί»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την Παρτιζάν: «Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί. Πέρσι που έπαιξα εκεί ήταν το πιο θορυβώδες γήπεδο που έχω αγωνιστεί. Ήταν πολύ σκληρή ατμόσφαιρα και έντονο παιχνίδι. Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές και θα δούμε».

Για την προετοιμασία σε τέτοια ματς: «Προετοιμάζεσαι όπως σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίξεις τέτοια παιχνίδια για μένα. Εκεί που το κοινό κάνει φασαρία».

Για αυτά που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Όπως λέω πάντα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να μοιράσουμε την μπάλα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε το ματς».

Πηγή: sdna.gr