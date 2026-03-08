ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η 11άδα του αήττητου, ο χορός του Λοσάδα και οι φουκούδες μέχρι να αδειάσει το «Αλφαμέγα»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η 11άδα του αήττητου, ο χορός του Λοσάδα και οι φουκούδες μέχρι να αδειάσει το «Αλφαμέγα»!

Aπό τους χορούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο ψήσιμο κρέατος μέχρι να αδειάσει το πάρκινγκ

Μία 11άδα παιχνίδια πρωταθλήματος αήττητος, με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, έκλεισε ο Απόλλωνας στο ντέρμπι της Λεμεσού απέναντι στην ΑΕΛ.

Οι γαλάζιοι κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους με ανατροπή και έτσι συνεχίζουν τον καλπασμό τους προς τα ψηλά της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την καταδίωξη της πρωτοπόρου, πετυχαίνοντας την δέκατη νίκη στους τελευταίους 11 αγώνες.

Αναμενόμενα, μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησαν πανηγύρια εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Αργεντινό προπονητή της ομάδας να χορεύει στους ρυθμούς των οπαδών των γαλάζιων.

Στα highlight της βραδιάς και η ενέργεια οπαδών των γαλάζιων να ανάψουν φουκούδες και να ψήνουν διάφορα κρεατικά, έξω από το στάδιο της Λεμεσού, ώστε να περάσουν… ευχάριστα την ώρα αναμονής για αποχώρηση από το πάρκινγκ (σ.σ. σχετικό βίντεο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα shootandgoal).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βάλτε του δύσκολα του Καμορανέζι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Μάρκου στην Τιφλίδα, πήρε δύο χάλκινα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο τραυματισμός του Λαΐφη και ο αντικαταστάτης που υπέπεσε σε δυο πέναλτι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η 11άδα του αήττητου, ο χορός του Λοσάδα και οι φουκούδες μέχρι να αδειάσει το «Αλφαμέγα»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέρασε με άνεση από τη Λιβαδειά ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση δεν ξέχασε τον Λαΐφη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεράστια ανατροπή που κράτησε τις αποστάσεις, το ηχηρό πέρασμα της Ανόρθωσης και η επιστροφή του Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ ο Κεραυνός

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έδωσε τη... μπάλα στον πρόεδρο για το συμβόλαιο ο Κίκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σνάουτσνερ: «Είναι πολλά τα πέναλτι εναντίον του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο πέναλτι που έδωσαν το σπουδαίο διπλό στην Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Καμορανέζι: «Το ποδόσφαιρο είναι πάθος!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Αγκαλιές στον αγωνιστικό χώρο του «Άλφαμεγα» στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο διπλό σωτηρίας για την Ανόρθωση, έπεσε έκτος ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη ανατροπή και νίκη του Απόλλωνα κόντρα στην ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη