Η 11άδα του αήττητου, ο χορός του Λοσάδα και οι φουκούδες μέχρι να αδειάσει το «Αλφαμέγα»!

Μία 11άδα παιχνίδια πρωταθλήματος αήττητος, με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, έκλεισε ο Απόλλωνας στο ντέρμπι της Λεμεσού απέναντι στην ΑΕΛ.

Οι γαλάζιοι κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους με ανατροπή και έτσι συνεχίζουν τον καλπασμό τους προς τα ψηλά της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την καταδίωξη της πρωτοπόρου, πετυχαίνοντας την δέκατη νίκη στους τελευταίους 11 αγώνες.

Αναμενόμενα, μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησαν πανηγύρια εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Αργεντινό προπονητή της ομάδας να χορεύει στους ρυθμούς των οπαδών των γαλάζιων.

Στα highlight της βραδιάς και η ενέργεια οπαδών των γαλάζιων να ανάψουν φουκούδες και να ψήνουν διάφορα κρεατικά, έξω από το στάδιο της Λεμεσού, ώστε να περάσουν… ευχάριστα την ώρα αναμονής για αποχώρηση από το πάρκινγκ (σ.σ. σχετικό βίντεο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα shootandgoal).