Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Μάρκου στην Τιφλίδα, πήρε δύο χάλκινα

Μια σπουδαία στιγμή για τον κυπριακό Παραολυμπιακό αθλητισμό χάρισε η Παραολυμπιονίκης Μαρία Μάρκου, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στους αγώνες Para Powerlifting European Open Championships στην Τιφλίδα.

Η Μαρία αγωνίστηκε στην κατηγορία -73kg στην Άρση Βαρών σε πάγκο και κατάφερε να κατακτήσει:

3η θέση στο Best Lift

3η θέση στο Total

Παράλληλα σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα, καταγράφοντας νέο Παγκύπριο Ρεκόρ, με προσπάθειες:

98 kg – 103 kg – 106 kg (Α)

Η επίδοση αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της αγωνιστικότητας, της αφοσίωσης και της υψηλής αγωνιστικής ποιότητας της Μαρίας Μάρκου, η οποία συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις.

H Kυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει «θερμά συγχαρητήρια στη Μαρία για τη νέα αυτή επιτυχία που γεμίζει περηφάνια ολόκληρη την Κύπρο».