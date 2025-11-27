Συγκίνηση με την παρουσία του Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ατμόσφαιρα στην πρεμιέρα των προκριματικών της Ιταλίας απέναντι στην Ισλανδία γέμισε από συγκίνηση, όταν ο Ακίλε Πολονάρα έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο.
Ο Ιταλός διεθνής, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία αποκατάστασης μετά την περιπέτειά του με τη λευχαιμία, επέλεξε να βρεθεί κοντά στην εθνική ομάδα, προκαλώντας όρθιο χειροκρότημα από το κοινό.
Η πιο δυνατή στιγμή ήρθε λίγο πριν από το τζάμπολ: στη μεγάλη κεντρική οθόνη του κλειστού, εμφανίστηκε η μορφή του Πολονάρα σαν να συμμετείχε κανονικά στην παρουσίαση των παικτών, με την εικόνα του να δεσπόζει στο κέντρο του γηπέδου.
Η επιλογή αυτή ήταν ένας φόρος τιμής στον αθλητή, που παραμένει κομμάτι της ομάδας , έστω κι αν δεν μπορεί να αγωνιστεί.
Ο κόσμος χειροκρότησε παρατεταμένα, με πολλούς να μην κρύβουν τη συγκίνησή τους βλέποντας τον Πολονάρα να χαμογελά και να ανταποδίδει, παρότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός φόργουορντ πέρασε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και σε τεχνητό κώμα μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Οι γιατροί του έδιναν μόλις 10% πιθανότητες επιβίωσης.
Παρ’ όλα αυτά, ο Πολονάρα βγήκε νικητής από το νοσοκομείο και συνεχίζει την αποκατάστασή του, έχοντας ακόμη περιορισμούς στην κίνηση του δεξιού του χεριού.