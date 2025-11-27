ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συγκίνηση με την παρουσία του Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συγκίνηση με την παρουσία του Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο

Η ατμόσφαιρα στην πρεμιέρα των προκριματικών της Ιταλίας απέναντι στην Ισλανδία γέμισε από συγκίνηση, όταν ο Ακίλε Πολονάρα έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο.

Ο Ιταλός διεθνής, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία αποκατάστασης μετά την περιπέτειά του με τη λευχαιμία, επέλεξε να βρεθεί κοντά στην εθνική ομάδα, προκαλώντας όρθιο χειροκρότημα από το κοινό.

Η πιο δυνατή στιγμή ήρθε λίγο πριν από το τζάμπολ: στη μεγάλη κεντρική οθόνη του κλειστού, εμφανίστηκε η μορφή του Πολονάρα σαν να συμμετείχε κανονικά στην παρουσίαση των παικτών, με την εικόνα του να δεσπόζει στο κέντρο του γηπέδου.

Η επιλογή αυτή ήταν ένας φόρος τιμής στον αθλητή, που παραμένει κομμάτι της ομάδας , έστω κι αν δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Ο κόσμος χειροκρότησε παρατεταμένα, με πολλούς να μην κρύβουν τη συγκίνησή τους βλέποντας τον Πολονάρα να χαμογελά και να ανταποδίδει, παρότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός φόργουορντ πέρασε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και σε τεχνητό κώμα μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Οι γιατροί του έδιναν μόλις 10% πιθανότητες επιβίωσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο Πολονάρα βγήκε νικητής από το νοσοκομείο και συνεχίζει την αποκατάστασή του, έχοντας ακόμη περιορισμούς στην κίνηση του δεξιού του χεριού.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Το 0-0 της ΑΕΚ με τη Ριέκα

ΑΕΚ

|

Category image

«Μιλώντας για τον διαιτητή…»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference League: Ψηλά η ΑΕΚ, σε προνομιούχα θέση και η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ-όνειρο ο Καρέτσας, η Λιόν διέσυρε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Τα δεδομένα στο Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία και ξανά στο... κόλπο

Ελλάδα

|

Category image

«Ιταλική» υπόθεση με γκολάρα Καλάμπρια και νίκη 2-1 για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Mόνο η ΑΕΚ ανάμεσα σε 108 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άντεξε και στην Κροατία η ΑΕΚ και διατηρείται στην πρώτη οκτάδα του Conference League

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα έγιναν στο Ομόνοια-Ντιναμό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Φοβερή γκολάρα από τον Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκίνηση με την παρουσία του Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει αήττητος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Όλη η ιστορία της ΑΕΚ σε ένα πανό στην Κροατία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο ΓΣΠ ο Ανδρόνικος Κακουλλής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Όμορφος συνδυασμός στο πέναλτι, πανέμορφο το δεύτερο γκολ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη