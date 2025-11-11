Οι Μάβερικς «τελειώνουν» τον Χάρισον

Σημαντικές εξελίξεις στους Ντάλας Μάβερικς, με τον οργανισμό να αποφασίζει να... χωρίσει τους δρόμους του με τον Νίκο Χάρισον. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, η αποχώρηση του GM θεωρείται δεδομένη και είναι απλά θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.

Θυμίζουμε πως ο Χάρισον ήταν αυτός που αποφάσισε να παραχωρήσει τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς και να πάρει τον Άντονι Ντέιβις. Ένα trade που έμεινε στην ιστορία και έκανε τους οπαδούς της ομάδας να φωνάζουν για την απόλυσή του σε σχεδόν κάθε ματς μετά από αυτή την απόφαση.

Φαίνεται πως αυτό που ήθελαν σύντομα θα γίνει πράξει, με τον Χάρισον να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Μάβερικς, μετά το κακό ξεκίνημα στη νέα σεζόν (3-8 ρεκόρ).