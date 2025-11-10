Παναθηναϊκός AKTOR: Με Φαρίντ η αποστολή, εκτός ο Γιούρτσεβεν

Με Κένεθ Φαρίντ ο Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στην Παρί, εκτός ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Στην αποστολή του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση (11/11, 22:00) με τη γαλλική ομάδα για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας βρίσκεται ο 36χρονος άσος, ο οποίος αποκτήθηκε για να δώσει λύσεις λόγω της λειψανδρίας στη θέση «5». Αντιθέτως, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος υπέστη πρόσφατα θλάση στη γάμπα, είναι εκτός.

Υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί την Πέμπτη ο εκτός έδρας αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45) για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.