Εθνική Ανδρών: Eκτός οι Αρτυματάς, Λαϊφης - Πότε τραυματίστηκε ο άσος του ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τα νεότερα από την προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Με προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Άρη στη Λεμεσό συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας.
Εκτός αποστολής τέθηκαν οι Κωστάκης Αρτυματάς και Κωνσταντίνος Λαϊφης. Ο Αρτυματάς ταλαιπωρείται από μυικό τραυματισμό και ο Λαϊφης από τραυματισμό από τον τελευταίο αγώνα της ομάδας του.
Ούτως η άλλως ο Λαϊφης ήταν εκτός από τον αγώνα με την Αυστρία λόγω καρτών, όπως επίσης και οι Πίττας, Πηλέας.
Ο αγώνας Κύπρος - Αυστρία θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό.