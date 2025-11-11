Εθνική Ανδρών: Eκτός οι Αρτυματάς, Λαϊφης - Πότε τραυματίστηκε ο άσος του ΑΠΟΕΛ

Με προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Άρη στη Λεμεσό συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας.

Εκτός αποστολής τέθηκαν οι Κωστάκης Αρτυματάς και Κωνσταντίνος Λαϊφης. Ο Αρτυματάς ταλαιπωρείται από μυικό τραυματισμό και ο Λαϊφης από τραυματισμό από τον τελευταίο αγώνα της ομάδας του.

Ούτως η άλλως ο Λαϊφης ήταν εκτός από τον αγώνα με την Αυστρία λόγω καρτών, όπως επίσης και οι Πίττας, Πηλέας.

Ο αγώνας Κύπρος - Αυστρία θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό.