Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποκάλυψε τη μεγάλη του επιστροφή!

Ο Ζινεντίν Ζιντάν ρωτήθηκε για την επιστροφή του στους πάγκους και δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα τον δούμε να γυρίζει στην προπονητική του ιδιότητα.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από τους πάγκους την τελευταία τετραετία, όταν κι αποχώρησε τον Ιούνιο του 2021 από τη Ρεάλ.

Έκτοτε, παρότι έχει αποφασίσει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το όνομά του συνεχίζει να απασχολεί τον γαλλικό -και όχι μόνο- Τύπο.

Με αφορμή τη συμμετοχή του σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά στο Τουλόν, ο 52χρονος τεχνικός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το μέλλον του και την επιστροφή του στη δράση ως προπονητής.

Η απάντησή του ήταν «πολύ σύντομα», με τον Ζιντάν να προοικονομεί το μεγάλο comeback του.

Ο Ζιντάν έχει συνδεθεί με την εθνική Γαλλίας, ειδικά δε μετά την ανακοίνωση ότι ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα αποχωρήσει έπειτα από το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής το 2026.

