Έγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης

Συνεχίζει να δουλεύει την... επόμενη ημέρα ο Παναθηναϊκός, σε ό,τι αφορά στην μελλοντική στελέχωση της πρώτης ομάδας, με παίκτες από την Ακαδημία του.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η «πράσινη» ΠΑΕ έκανε σήμερα (11/11) γνωστό ότι ο Παναγιώτης Φώτης έγινε επαγγελματίας, υπογράφοντας το πρώτο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό!

Ο 15χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται στην Κ15, θα ανήκει στο «τριφύλλι» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναγιώτη Φώτη. Ο 15χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τους Πράσινους.

Ο Παναγιώτης Φώτης γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010 στο Μαρούσι και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία μόλις 4 ετών στην Ακαδημία Μισαηλίδη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Από τον Ιούλιο του 2025 αγωνίζεται στην Κ17 του Παναθηναϊκού ενώ έχει πραγματοποιήσει και μία συμμετοχή με την Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Παναγιώτης Φώτης ανέφερε: Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια στιγμή που ονειρευόμουν από παιδί και αποτελεί την ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια που έχω καταβάλει μέχρι σήμερα. Από το καλοκαίρι που ήρθα στην ομάδα, όλοι με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Όλα λειτουργούν σε απόλυτα επαγγελματικό επίπεδο, γεγονός που σε εμπνέει να δίνεις πάντα το 100%. Ξέρω, όμως, πως από εδώ και πέρα οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, που δεν είναι άλλοι από το να βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή.

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».