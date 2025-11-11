Νέα διάκριση για την Αντωνίου: Σφυρίζει το Λιόν-Βόλφσμπουργκ!

Συνεχίζει να σφυρίζει σε διεθνές και δη στο υψηλότερο επίπεδο η Ελένη Αντωνίου!

Και αυτό γιατί η UEFA αποφάσισε ότι η Ελληνίδα ρέφερι θα διευθύνει το αποψινό (11/11) παιχνίδι ανάμεσα στη Λιόν και τη Βόλφσμπουργκ για το Champions League Γυναικών.

Πρόκειται για έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, που αποτελεί επιβράβευση αλλά και διάκριση για την Αντωνίου.

Στο πλευρό της θα είναι η Βασιλεία Τσικλιτάρη και η Ζωή Παπαδοπούλου, ως βοηθοί, ενώ χρέη τέταρτης διαιτητού θα εκτελέσει η Ειρήνη Πίνγιου και στο VAR θα βρίσκεται ο Σπύρος Ζαμπάλας, με AVAR την Σίαν Μάσεϊ Έλις από την Αγγλία.