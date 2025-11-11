ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

Η ΑΕΚ κατήγγειλε τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Φουντώνει ακόμα περισσότερο η κόντρα της ΑΕΚ με τον Στεφάν Λανουά! Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν σχεδιάσει να κάνουν μία σειρά από κινήσεις κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Η Ένωση προχώρησε σε καταγγελία μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ για όσα είχε καταγγείλει ο Στεφάν Λανουά (όπως έγινε γνωστό μέσω διαρροής της Ομοσπονδίας) για προπηλακισμό του στην OPAP Arena στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ αθωώθηκε από τον αθλητικό δικαστή της Σούπερ Λίγκας στις 24/10 και δεν πρόκειται να αφήσει έτσι την υπόθεση.

Είναι κάτι άλλωστε που είχε προαναγγείλει το πρωί της Τρίτης ο Κώστας Κετσετζόγλου με σχετικό ρεπορτάζ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Παράλληλα, η ΑΕΚ έχει πάει την υπόθεση και εκτός των… συνόρων, κάνοντας καταγγελία στην UEFA. Με τον Γιώργο Τσακίρη να αναφέρει στους 94,6 ότι πιθανότατα η Ένωση ζητά την αποπομπή του Γάλλου.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανδρέας Τεττέη: Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού και υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards!

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία Ολυμπιακού-Πιρόλα έως το 2028

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση ηττήθηκε και δυσκολεύει η πρόκριση

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θα ψάξει το «μπαμ» με τον Ντεσάν για τον πάγκο της η Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Φαρίντ στη 12άδα του ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιοβάνοβιτς - Το κίνητρο στα προσεχή ματς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη