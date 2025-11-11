Έτσι αλλάζει το... τροπάριο!

Η Ανόρθωση των τελευταίων παιχνιδιών έχει βαλθεί να αλλάξει το τροπάριο σχετικά με την πιθανότητα να κινδυνέψει ακόμη και για διαβάθμιση. Μία εντύπωση που δημιουργείτο μέσα από τις εμφανίσεις της «Κυρίας» στην αρχή της σεζόν. Στα τελευταία παιχνίδια όμως, με την εικόνα που βγάζει η ομάδα της Αμμοχώστου αποδεικνύει ότι έχει όλα τα φόντα να ξεμπερδέψει πολύ νωρίς από τέτοιους μπελάδες.

Πλέον, η Ανόρθωση παρουσιάζεται πιο παθιασμένη και με πιο σωστή παρουσία εντός αγωνιστικού χώρου. Το γεγονός ότι τρέχει ένα σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς να ηττηθεί είναι πολύ σημαντικό για την Ανόρθωση. Μπορεί να κέρδισε μόνο ένα από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια (σ.σ. νίκη 1-0 επί της Ε.Ν. Ύψωνα), όμως οι δυο από τις τρεις ισοπαλίες ήταν απέναντι σε ομάδες που φανερά είναι πολλές βαθμίδες πιο ποιοτικές από την ίδια. Τόσο προχθές απέναντι στην Πάφο FC, όσο και στον αγώνα με τον Άρη. η Ανόρθωση – όπως είπε και ο Τιμούρ Κετσπάγια – θύμισε... Ανόρθωση. Έπαιξε στα ίσα τις δυνατές αντιπάλους της, κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική και είχε τις πιθανότητές της ακόμη και για το τρίποντο.

Το ζητούμενο για την «Κυρία» είναι να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς και να αρχίσει να μαζεύει περισσότερους βαθμούς. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος ακολουθεί η προτελευταία εξόρμηση πριν από την ολοκλήρωση του α’ γύρου απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα με μόλις έναν βαθμό, την Ένωση. Μετά τον αγώνα στο «Τάσος Μάρκου», που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου (17:00), για την Ανόρθωση θα ακολουθήσει η εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ (29/11, 19:00), ενώ έπειτα θα παίξει στο στάδιο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Απόλλωνα (07/12, 19:00). Σαφώς, ο Τιμούρ Κετσπάγια, όπως φυσικά και άπαντες στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης, θέλει να δει την ομάδα του να μαζεύει όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται για να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται στον βαθμολογικό πίνακα.

Όγδοος ο Κίκο

Το τέρμα της ισοφάρισης απέναντι στην Πάφο FC σκόραρε ο Κίκο και έγινε ο έκτος παίκτης στη φετινή σεζόν που σκοράρει για λογαριασμό της Ανόρθωσης, η οποία μετρά οκτώ γκολ. Από δύο έχουν οι Βούκιτς και Σένσι, ενώ από ένα πέτυχαν επίσης οι Αμποάγκουε, Σόσα και Φουρτάδο.