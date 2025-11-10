Πλήγμα στην Εφές με Ντοζίερ, τον χάνει για 1,5 μήνα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ρήξη δευτέρου βαθμού στον δεξί μηρό υπέστη ο Πι Τζέι Ντοζίερ, στη χθεσινή (09/11) ήττα της Αναντολού Εφές από την Μπεσίκτας και θα μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες.
Παράπλευρη απώλεια και μάλιστα σημαντική για την Αναντολού Εφές, καθώς δεν της έφτανε η ήττα με 69-78 από την Μπεσίκτας, έχασε και τον Πι Τζέι Ντοζίερ.
Ο Αμερικανός άσος υπέστη ρήξη δευτέρου βαθμού στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός των πλάνων του Ιγκόρ Κοκόσκοφ για περίπου ενάμισι μήνα!
Ο Ντοζίερ πέτυχε 10 πόντους στην χθεσινή αναμέτρηση για το εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ η τουρκική ομάδα μετράει ήδη και την απώλεια του Ροντρίγκ Μπομπουά στην περιφέρεια της.