Πλήγμα στην Εφές με Ντοζίερ, τον χάνει για 1,5 μήνα

Παράπλευρη απώλεια και μάλιστα σημαντική για την Αναντολού Εφές, καθώς δεν της έφτανε η ήττα με 69-78 από την Μπεσίκτας, έχασε και τον Πι Τζέι Ντοζίερ.

Ο Αμερικανός άσος υπέστη ρήξη δευτέρου βαθμού στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός των πλάνων του Ιγκόρ Κοκόσκοφ για περίπου ενάμισι μήνα!

Ο Ντοζίερ πέτυχε 10 πόντους στην χθεσινή αναμέτρηση για το εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ η τουρκική ομάδα μετράει ήδη και την απώλεια του Ροντρίγκ Μπομπουά στην περιφέρεια της.