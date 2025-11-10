ΑΕΚ: Θλάση ο Κουτέσα-Τετραήμερο ρεπό από Νίκολιτς

Από θλάση ταλαιπωρείται ο Ντέρεκ Κουτέσα, όπως ενημέρωσε η AEK. Ο Ελβετός ακραίος μεσοεπιθετικός έχασε τον αγώνα με τον ΟΦΗ εξαιτίας αυτού του μυϊκού προβλήματος.

Από πλευράς «Ένωσης» δεν έχει δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στη δράση και απλώς αναφέρεται πως η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μετά την επιστροφή από τις εθνικές ομάδες.

Μετά τη διακοπή η ΑΕΚ έχει κατά σειρά τα παιχνίδια με Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό και κινδυνεύει να στερηθεί σε αυτά τις υπηρεσίες του Κουτέσα, τη στιγμή που αναμένεται από τα ματς αυτά να λείψει και ο Νίκλας Ελίασον.

Ο 27χρονος άσος έχει φέτος 4 γκολ και 2 ασίστ σε 19 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα.

Από εκεί και πέρα ο Μάρκο Νίκολιτς λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων έδωσε τετραήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του.

