ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ και την Εθνική με Κωνσταντέλια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ και την Εθνική με Κωνσταντέλια

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα μείνει για περίπου τρεις εβδομάδες εκτός δράσης με θλάση.

Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ και την Εθνική ομάδα! Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στον δεξιό δικέφαλο χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αυτό μεταφράζεται σε απουσία περίπου τριών εβδομάδων για τον διεθνή μεσοεπιθετικό, κάτι που σημαίνει πως πέρα από τα προσεχή ματς της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Σκωτία και Λευκορωσία, θα χάσει και τα ματς με Κηφισιά (εντός), Μπραντ (εντός) και Λεβαδειακό (εκτός), ενώ ζητούμενο πλέον είναι να προλάβει τα δύο διαδοχικά ντέρμπι με τον Άρη για Κύπελλο και πρωτάθλημα που ακολουθούν σε «Βικελίδης» και Τούμπα αντίστοιχα.

Ο 22χρονος άσος έχει φέτος 7 γκολ και 5 ασίστ σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οποία έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες».

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Aυτές είναι οι 15 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση από Ελλάδα – Ο ΠΑΟΚ στηρίζει την Ανόρθωση με… Κωνσταντέλια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεισμός στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1.024 ποδοσφαιριστές στο εδώλιο για το στοιχηματικό σκάνδαλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόφαση του Σωφρόνη Αυγουστή για τον Μπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέα «επίθεση» κατά του Γερμανού: «Αυτό δεν πάει άλλο με τον Βιρτς στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον: «Ζω έναν εφιάλτη τον τελευταίο καιρό με τα αποτελέσματα στη Ferrari»

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σαν μια οικογένεια η Εθνική... και τα λόγια του Μάντζιου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Βόκολος από τον Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτό λέγεται πάθος, ψυχή – Να πάτε να κλάψετε στο δωματιάκι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι ο Βέισμπεκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ισοφάρισε... στοιχειωμένο ρεκόρ των Ντι Στέφανο και Πούσκας ο απίθανος Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Δεν είμαστε εδώ για πικ-νικ, επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάφος FC: Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια με Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: H πράσινη παρακάμερα από το αιώνιο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απαγόρευση μεταγραφών για τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη