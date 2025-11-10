Πρόβλημα με Βαλβέρδε στη Ρεάλ, τουλάχιστον 10 ημέρες εκτός
Ο Φέντε Βαλβέρδε αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 10 ημέρες.
Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Μαδριλένων, ο Φέντε Βαλβέρδε διαγνώστηκε με τραυματισμό στον ημιμεμβρανώδη μυ στο δεξί του πόδι μετά από πρόβλημα που αποκόμισε στην εκτός έδρας ισοπαλία με τη Βαγεκάνο (0-0).
Αυτό, όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 10 ημέρες.
Δεδομένα θα χάσει τα ματς της Ουρουγουάης, ενώ ο Βαλβέρδε θα φανεί πως θα είναι μετά την επανέναρξη όταν η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με την Έλτσε για τη La Liga και ακολούθως με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League.