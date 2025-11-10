Ο Ολυμπιακός εξελίσσεται: Στο +7 από πέρυσι με «καυτή» επίθεση και βελτίωση σε κάθε τομέα!

Το πέρας της 10ης αγωνιστικής επανέφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας. Με το μοτίβο για δεύτερη στη σειρά σεζόν να επαναλαμβάνεται, αφού και πέρυσι οι «ερυθρόλευκοι» από Νοέμβρη και έπειτα άρχισαν να ανεβαίνουν, πατώντας κορυφή. Και δεν την άφησαν ποτέ ξανά…

Οι Πειραιώτες πάντως έχουν φροντίσει στη φετινή αγωνιστική περίοδο να μπουν πολύ καλύτερα. Δεν πετάνε βαθμούς, αφού οι μοναδικές τους απώλειες ήταν στα δύο εκτός έδρας ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Πέρυσι, μετά από 10 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός είχε προλάβει να κάνει πέντε απώλειες και να βρίσκεται στην 4η θέση και στο -3 από την κορυφή.

Ο Ολυμπιακός εξελίσσεται, προοδεύει και βελτιώνεται σε κάθε τομέα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Πάμε να δούμε τις μεγάλες διαφορές στα νούμερα των δύο αγωνιστικών περιόδων.

Ο Ολυμπιακός μετά από 10 αγωνιστικές είχε 18 βαθμούς με 14 τέρματα υπέρ και 7 κατά. Φέτος, έχει 25 πόντους, όντας στο +7. Παράλληλα, έχει σκοράρει 23 γκολ (+9) και έχει δεχτεί, επίσης 7.

Στην ίδια περίοδο, το ρεκόρ των Πειραιωτών ήταν 5-3-2, ενώ φέτος είναι 8-1-1. Έχουν δηλαδή 3 περισσότερες νίκες, 1 λιγότερη ισοπαλία και 1 λιγότερη ήττα.

Πέρυσι, οι «ερυθρόλευκοι» δεν σκόραραν στα 3 από τα 10 πρώτα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, ενώ ως τώρα στη σεζόν έχουν βρει δίχτυα σε όλα.

Πάμε να δούμε μερικά ακόμη στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ξανά τη μεγάλη βελτίωση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός είχε πέρυσι επτά διαφορετικούς σκόρερ στα 10 πρώτα ματς και συγκεκριμένα τους: Ελ Κααμπί (6), Βέλντε (2), Ροντινέι (2), Μασούρας, Γιάρεμτσουκ, Τσικίνιο, Ζέλσον.

Φέτος, έχει 8 διαφορετικούς σκόρερ και συγκεκριμένα τους: Ελ Κααμπί (8), Ταρέμι (4), Τσικίνιο (4), Ποντένσε (2), Ρέτσος (2), Ορτέγκα, Νασιμέντο, Γιαζίτσι.

Πάμε να το δούμε και ανά θέσεις στο γήπεδο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει πολλά περισσότερα σε όλες σχεδόν τις γραμμές του. Στις δέκα πρώτες αγωνιστικές, οι αμυντικοί του (Ροντινέι) είχαν βρει μία φορά δίχτυα, φέτος ήδη 3. Οι χαφ του είχαν βρει επίσης μία (Τσικίνιο), ενώ φέτος 5). Πέρυσι, οι εξτρέμ του είχαν σκοράρει 5 φορές (μέσα σε αυτά και του Ροντινέι σε ματς που έπαιξε στο δεξί φτερό της επίθεσης), ενώ ως τώρα 3. Τέλος, τα σέντερ φορ είχαν βρει 7 φορές δίχτυα τη σεζόν 2024/25 στην πρώτη δεκάδα των αγώνων, φέτος είναι ήδη στα 12!

Ο Ολυμπιακός παρότι έχει φέτος να διαχειριστεί το δύσκολο κομμάτι του Champions League, το οποίο μπορεί να σε… διαλύσει ψυχολογικά και σωματικά, είναι ασφαλώς βελτιωμένος. Πνευματικά, δείχνει ιδιαίτερα δυνατός και αγωνιστικά προοδεύει, με αποτέλεσμα να καθαρίζει τα περισσότερα παιχνίδια του και να μειώνει τις απώλειες. Σε ένα κομμάτι της σεζόν που δείχνει πως ανεβαίνει σημαντικά σε θέμα απόδοσης και μόνο καλύτερος μπορεί να είναι στη συνέχεια, έχοντας την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

