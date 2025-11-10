Εκτός μάχης και ο Κουρτουά στη Ρεάλ

Μετά τον Φέντε Βαλβέρδε η Ρεάλ αποκόμισε έναν ακόμη τραυματισμό. Ο Τιμπό Κουρτουά τραυματίστηκε στον προσαγωγό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα μείνει εκτός δράσης για 10-12 μέρες.

Ο Βέλγος γκολκίπερ δεν θα ταξιδέψει στην πατρίδα του για τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας και λογικά θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις της «βασίλισσας», η οποία στις 26 Νοεμβρίου αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας έχει 22 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και έχει κρατήσει σε 10 παιχνίδια απαραβίαστη την εστία του έχοντας δεχτεί συνολικά μόλις 20 γκολ.