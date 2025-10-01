ΑΕΚ και Κεραυνός στο παρκέ για την πρώτη κούπα της σεζόν

Έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, με τη διεξαγωγή της 39ης αναμέτρησης για το θεσμό του Super Cup, με την κάτοχο του πρωταθλήματος ΑΕΚ να υποδέχεται τον κάτοχο του κυπέλλου, Κεραυνό.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κίτιον» (17:00), που είναι η έδρα της ΑΕΚ και βέβαια, αναμένεται με περίσσιο ενδιαφέρον, μιας και πρόκειται για μια αγωνιστική «σύγκρουση» ανάμεσα στους δυο μόνιμους πρωταγωνιστές των τελευταίων 10 χρόνων, τη στιγμή που ο νικητής αυτής, θα προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στη βιτρίνα του.

Μπορεί η ΑΕΚ να έχει τον παράγοντα της έδρας με το μέρος της, αλλά σε αναμετρήσεις ντέρμπι, όπως αυτό που είναι ανάμεσα στις δυο συγκεκριμένες ομάδες, δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που αυτό το δεδομένο έχει ανατραπεί.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΕΛ: 9

ΑΕΛ: 8

Κεραυνός: 7

ΑΕΚ: 5

Αχιλλέας: 4

ΕΘΑ: 2

Απόλλων: 1

ΕΝΑΔ: 1

Πεζοπορικός: 1