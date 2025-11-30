ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις φήμες πως εμπλέκεται στην αποχώρηση Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

Ο πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις φήμες πως εμπλέκεται στην αποχώρηση Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

Η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτίζαν έχει προκαλέσει τριγμούς σε όλη την Σερβία. Κάποιοι κατηγόρησαν ακόμη και τον πρόεδρο της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πως βρισκόταν πίσω από αυτή την εξέλιξη, καθώς είχε βάλει στη… μαύρη λίστα τον πολύπειρο προπονητή από τη στιγμή που ο τελευταίος είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ των διαδηλώσεων των φοιτητών.

Ο Βούτσιτς απάντησε με σαφή ειρωνική διάθεση σε αυτές τις αιτιάσεις. «Το λένε μάλλον επειδή βοήθησα να τον φέρω στην Παρτίζαν και μετά δεν παρενέβην σε τίποτα. Και επειδή σιώπησα σε όλες τις φωνές και τα επιφωνήματα και δεν είπα ποτέ λέξη, ενώ βοηθήσαμε πολύ και την Παρτίζαν ως κυβέρνηση», σχολίασε.

Διαβαστε ακομη