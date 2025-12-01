Φανούριος: Η καλή δουλειά της Αστυνομίας, η αντίδραση και αυτά μπορεί να γίνουν «και σε χώρες όπως η Ολλανδία».

Για όλα τα θέματα που αφορούν τον Απόλλωνα μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανολεύκων Φανούριος Κωνσταντίνου. Αναλυτικά:

Για το ντέρμπι: «Η κόσμια συμπεριφορά του κόσμου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου ξεχώρισε. Όπως και η καλή δουλειά της Αστυνομίας. Από την ημέρα της κλήρωσης την περασμένη Δευτέρα είχαμε πει με τον κ. Λεβέντη να μην προβούμε σε δηλώσεις έτσι ώστε να μην έχουμε κάτι ενόψει ντέρμπι. Και η Αστυνομία χθες σχεδίασε και εφάρμοσε το πλάνο της σωστά. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι με πάθος, ένταση και γκολ. Δεν μας αφήνει ευχαριστημένους αλλά είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Κρατάμε την αντίδραση. Σε γενικές γραμμές οι δύο ομάδες πήραν ότι έδωσαν στον αγωνιστικό χώρο».

Για τις φωτοβολίδες που έπεσαν στο δεύτερο ημίχρονο: «Εντάξει αυτά μπορεί να γίνουν σε όλα τα παιχνίδια. Και σε χώρες όπως η Ολλανδία».

Για τον Βάισμπεκ: «Υπάρχουν πολλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές στον Απόλλωνα. Κυρίως επιθετικά. Αυτό που κρατάμε δεν είναι ο βαθμός, είναι το πάθος, η αντίδραση και το σθένος για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Η ομάδα δείχνει μια σταδιακή βελτίωση. Έχοντας μπροστά της πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι αλήθεια ότι κάποια στοιχεία που χρειάζονται για μια ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστεί δεν τα είχε ο Απόλλωνας τα τελευταίοι δύο χρόνια. Στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε βελτίωση. Θα μπει και ο Μαρσελίνιο, ήρθε ο Μάρκοβιτς και ο Μπράντον Τόμας, υπάρχει ποιότητα στον Απόλλωνα».

Για τον στόχο της Ευρώπης: «Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Υπάρχουν πολλά ντέρμπι. Πρέπει να έχουμε συνέπεια για να φτάσουμε αυτό τον στόχο. Ποιοτικά μπορεί να υστερούμε σε κάποιο βαθμό. Όμως οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε και το αποδείξαμε».

Για το ματς με την Ανόρθωση: «Είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Η Ανόρθωση παρά τα προβλήματα ήταν είναι και θα παραμείνει μια μεγάλη ομάδα. Αυτό έχουν αντιληφθεί και οι ποδοσφαιριστές από χθες».

Για τα αγωνιστικά: «Επιστρέφει ο Μπράντον Τόμας. Θα απουσιάσει ο Ντουοντού. Θα δούμε κατά πόσον μπορούν να προλάβουν οι Μάρκοβιτς και Μαλεκκίδης».