ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλυτη προσήλωση για να μην την πατήσει

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Απόλυτη προσήλωση για να μην την πατήσει

Tο αποψινό (19:00) ματς απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου είναι μία καλή ευκαιρία για τους πράσινους για να μπουν ξανά στον... ίσιο δρόμο.

Η Ομόνοια προέρχεται από σημαντική επιτυχία που την έβαλε ξανά σε τροχιά πρόκρισης στο Conference League. Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, έχει δύο αγωνιστικές να χαρεί τρίποντο και αυτό το γεγονός την έριξε από την κορυφή. Έφερε ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ (2-2) και ηττήθηκε από τον Απόλλωνα (2-0). Έτσι, το αποψινό (19:00) ματς απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου είναι μία καλή ευκαιρία για να μπει ξανά στον... ίσιο δρόμο.

Μπορεί ο συγκεκριμένος αντίπαλος να είναι στα χαμηλά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί αφού έδειξε αρετές, κυρίως αμυντικές. Μπροστά στο κοινό της, αν και λόγω μέρας-ώρας και καιρικών συνθηκών δεν αναμένονται να είναι πολλοί, οι πράσινοι καλούνται να πιστοποιήσουν την ετικέτα του φαβορί που τους συνοδεύει και να κρατηθούν σε επαφή με την κορυφή. Δεν έδειξε πάντως τάσεις αυτοκτονίας και ειδικά στην έδρα της που μετρά τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες, όντας αήττητη.

Υπάρχουν σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Αγκουζούλ, Τάνκοβιτς και Μάριτς που αποτελούν βασικά γρανάζια, ενώ δεν θα υπάρξει ρίσκο με τον Μαέ που ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ενόχληση στον προσαγωγό. Ωστόσο, στο ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης, κάποιοι παίκτες έδειξαν ότι είναι παρόντες και ετοιμοπόλεμοι.

Εκτιμάται πως κάτω από τα δοκάρια θα επιστρέψει ο Φαμπιάνο, ενώ νέα πρόσωπα αναμένεται πως θα είναι οι Νικόλας Παναγιώτου (άμυνα), Κούσουλος (κέντρο) και ο Γιόβετιτς (επίθεση). Δεν αποκλείεται, ωστόσο, μιας και ο Άιτινγκ θέλει ακόμη λίγο χρόνο, να αρχίσει ξανά βασικός ο Εράκοβιτς. Από εκεί και πέρα, οι Κίτσος, Μασούρας, Σίμιτς, Ευάγγελος Ανδρέου, Εβάντρο και Σεμέδο θα συμπληρώσουν την ενδεκάδα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιαμάλ: «Κάποιοι ξαναβλέπουν ποδόσφαιρο εξαιτίας μου – Δεν θέλω να γίνω ο νέος Μέσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Μεταγραφή ουσίας και εμπειρίας με Αγαθοκλέους

ΑΕΛ

|

Category image

Φανούριος: Η καλή δουλειά της Αστυνομίας, η αντίδραση και αυτά μπορεί να γίνουν «και σε χώρες όπως η Ολλανδία».

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες: Αποχωρεί ο Ευθύμιος Αγαθοκλέους από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλυτη προσήλωση για να μην την πατήσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οτσόα και η... ξεχασμένη προειδοποίηση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

AEK: Έφτασε τους 9 κερδισμένους βαθμούς από το 90’ και μετά

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Από το... χάος στον σεβασμό και την αθλητοπρέπεια (ΦΩΤΟ)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδειξε χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ευκαιρία στοιχίζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βίαιες σκηνές πριν το ντέρμπι στη Λεμεσό: Συλλήψεις και επεισόδια - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Real Madrid TV: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη» - Αλόνσο: «Με εκπλήσσει...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το... μπλακ άουτ και η απόδειξη για τον στόχο που έθεσε

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Ροντρίγκο έκανε αρνητικό ρεκόρ αφλογιστίας για επιθετικό στην ιστορία της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC δεν... φοβάται το δράμα, το μετατρέπει σε νίκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη