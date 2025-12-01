Απόλυτη προσήλωση για να μην την πατήσει

Η Ομόνοια προέρχεται από σημαντική επιτυχία που την έβαλε ξανά σε τροχιά πρόκρισης στο Conference League. Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, έχει δύο αγωνιστικές να χαρεί τρίποντο και αυτό το γεγονός την έριξε από την κορυφή. Έφερε ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ (2-2) και ηττήθηκε από τον Απόλλωνα (2-0). Έτσι, το αποψινό (19:00) ματς απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου είναι μία καλή ευκαιρία για να μπει ξανά στον... ίσιο δρόμο.

Μπορεί ο συγκεκριμένος αντίπαλος να είναι στα χαμηλά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί αφού έδειξε αρετές, κυρίως αμυντικές. Μπροστά στο κοινό της, αν και λόγω μέρας-ώρας και καιρικών συνθηκών δεν αναμένονται να είναι πολλοί, οι πράσινοι καλούνται να πιστοποιήσουν την ετικέτα του φαβορί που τους συνοδεύει και να κρατηθούν σε επαφή με την κορυφή. Δεν έδειξε πάντως τάσεις αυτοκτονίας και ειδικά στην έδρα της που μετρά τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες, όντας αήττητη.

Υπάρχουν σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Αγκουζούλ, Τάνκοβιτς και Μάριτς που αποτελούν βασικά γρανάζια, ενώ δεν θα υπάρξει ρίσκο με τον Μαέ που ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ενόχληση στον προσαγωγό. Ωστόσο, στο ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης, κάποιοι παίκτες έδειξαν ότι είναι παρόντες και ετοιμοπόλεμοι.

Εκτιμάται πως κάτω από τα δοκάρια θα επιστρέψει ο Φαμπιάνο, ενώ νέα πρόσωπα αναμένεται πως θα είναι οι Νικόλας Παναγιώτου (άμυνα), Κούσουλος (κέντρο) και ο Γιόβετιτς (επίθεση). Δεν αποκλείεται, ωστόσο, μιας και ο Άιτινγκ θέλει ακόμη λίγο χρόνο, να αρχίσει ξανά βασικός ο Εράκοβιτς. Από εκεί και πέρα, οι Κίτσος, Μασούρας, Σίμιτς, Ευάγγελος Ανδρέου, Εβάντρο και Σεμέδο θα συμπληρώσουν την ενδεκάδα.