«Δύο στα δύο» και κορυφή για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας

Η άμυνα έκανε τη διαφορά για το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη.

Τη... μοναξιά της κορυφής του Β' προκριματικού ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 απολαμβάνει από σήμερα η Εθνική Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 76-68 της Πορτογαλίας στην περιφέρεια Ματοσίνιος του Πόρτο και έγραψε το «δύο στα δύο», υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πρώτη ήττα τους.

Με την άμυνα να κάνει τη διαφορά, κρατώντας την Πορτογαλία κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο, καλά ποσοστά ευστοχίας και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που ήθελε απόψε χωρίς να χρειαστεί να πατήσει... γκάζι.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης οδήγησε και απόψε την επίθεση της Εθνικής με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ... διψήφιοι ήταν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (12π.), Ναζ Μήτρου-Λονγκ (11π.), Κώστας Παπανικολάου (10π.). Από τους Πορτογάλους ξεχώρισε ο Τραβάντε Ουίλιαμς με 15 πόντους.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπορεί να άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, αλλά η Πορτογαλία ήταν αυτή που μετέτρεψε σε... μονόλογο τη συνέχεια, όταν έτρεξε σερί 13–0 (13–4 στο 4΄). Η Ελλάδα, πάντως, αφού πρώτα βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνα της, αντέδρασε και με δικό της σερί 13-0 πέρασε μπροστά (13–17, 8΄). Με τρίποντο του Τολιόπουλου στο τέλος της πρώτης περιόδου και νέο εύστοχο σουτ τριών πόντων του Χαραλαμπόπουλου στην αρχή της δεύτερης, η «γαλανόλευκη» πήρε διαφορά 10 πόντων (17–27).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανέβασε τη διαφορά στους 12 (21–33, 13΄), έπειτα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας που κατέληξε σε τρίποντο του Λαρεντζάκη. Οι γηπεδούχοι, όμως, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ελληνικής ομάδας, σημείωσαν επιμέρους σκορ 15–4 και έκλεισαν το πρώτο μέρος στο -1 (36–37).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Πορτογάλοι συνέχισαν να πιέζουν και να μένουν κοντά (47–49, 28’). Η Ελλάδα βρήκε λύσεις με Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και Χαραλαμπόπουλο, χτίζοντας ξανά προβάδισμα (47–56, 29΄), πριν ο Λισμπόα μειώσει στο 49–56 με τη λήξη της περιόδου.

Αμαράντε και Βόιτσο έριξαν τη διαφορά στο καλάθι (54–56), όμως η Ελλάδα απάντησε με δύο συνεχόμενα τρίποντα από Φλιώνη και Λαρεντζάκη (54–63, 32΄). Η Πορτογαλία πλησίασε ξανά (59–62), αλλά οι Σαμοντούροβ (γκολ-φάουλ) και Μήτρου-Λονγκ (τρίποντο και δύο βολές) ανέβασαν τη διαφορά στους 7 (63–70, 37΄) και σφράγισαν το «διπλό».

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο 10, Βόιτσο 8 (2), Μοντέιρο, Γουίλιαμς 15 (2), Αμαράντε 7 (1), Ντελγκάδο 6, Βεντούρα 6, Ρελβάο 2, Ντα Σίλβα, Λισμπόα 12 (2), Σ. Σα 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 15 (4), Τολιόπουλος 7 (2), Φλιώνης 3 (1), Π. Καλαϊτζάκης 3 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1), Παπανικολάου 10 (1), Σαμοντούροβ 12 (2), Ν. Μήτρου-Λονγκ 11 (1), Καραγιαννίδης 6, Κ. Αντετοκούνμπο 6, Μπαζίνας.

