Βίαιες σκηνές πριν το ντέρμπι στη Λεμεσό: Συλλήψεις και επεισόδια - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν χθες κατά την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.25 το απόγευμα, πριν την έναρξη του αγώνα, περίπου 50 μοτοσικλετιστές που μετέβαιναν στο γήπεδο, απέκοψαν την τροχαία κυκλοφορία στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της οδού Ναυαρίνου με την οδό Ειρήνης. Εκεί, ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα άναψε και έριξε ένα πυρσό, ενώ ταυτόχρονα ρίχθηκε αριθμός κροτίδων.

Αμέσως επενέβησαν μέλη της αντιοχλαγωγικής διμοιρίας, κάνοντας χρήση χημικών. Ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα φέρεται να εκτόξευσε ναυτική φωτοβολίδα προς τα μέλη της Αστυνομίας χωρίς όμως να προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός ή ζημιά σε περιουσία. Το ίδιο πρόσωπο προσπάθησε να εκτοξεύσει δεύτερη ναυτική φωτοβολίδα χωρίς όμως να τα καταφέρει αφού μέλος της Αστυνομίας τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε για τα αυτόφωρα αδικήματα της οχλαγωγίας, και παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε καλυμμένο το πρόσωπο του με προσωπίδα. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 34χρονο κάτοικο Λεμεσού ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση. Από το σημείο παραλήφθηκε μία χρησιμοποιημένη φωτοβολίδα ενώ στην κατοχή του 34χρονου συλληφθέντα εντοπίστηκε μία αχρησιμοποίητη ναυτική φωτοβολίδα. Στην κατοχή του εντοπίστηκε επίσης μια κροτίδα και ένας πυρσός, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα που παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έλεγχου οπαδών που διενεργείτο πριν την έναρξη του αγώνα, εντοπίστηκε στην κατοχή 26χρονου κάτοικου Λεμεσού, ένας κυλινδρικός σπαστήρας εντός του οποίου υπήρχαν ίχνη κάνναβης.

Ο 26χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ωστόσο στην προσπάθεια μέλους της Αστυνομίας να του περάσει χειροπέδες, αυτός φέρεται να αντιστάθηκε προκαλώντας ανησυχία ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στο μέλος της Αστυνομίας καθώς και σε δεύτερο μέλος που προσέτρεξε σε βοήθεια. Ο 26χρονος ακινητοποιήθηκε και αφού του πέρασαν χειροπέδες, οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού όπου ανακρίθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ και ακολούθως τέθηκε υπό κράτηση. ‘Ένα μέλος της Αστυνομίας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάκωση καρπού και εκδορές. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Τέλος, 50 περίπου άτομα παρέμειναν εκτός γηπέδου αφού δεν είχαν εξασφαλίσει εισιτήρια εισόδου. Αυτοί κλήθηκαν από τα μέλη της Αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο να αποχωρήσουν. Δύο πρόσωπα από την πιο πάνω ομάδα ατόμων, φέρονται να εξύβρισαν μέλη της Αστυνομίας και να τους επιτέθηκαν. Αυτοί συνελήφθησαν αφού προηγουμένως προέβαλαν αντίσταση και τέθηκαν υπό κράτηση. Πρόκειται για 39χρονο και 24χρονο και οι δύο από την Λεμεσό, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση.