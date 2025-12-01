ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έδειξε χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ευκαιρία στοιχίζει

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή καλείται να μάθει από τα λάθη της.

Ο Απόλλωνας ήθελε διακαώς τη νίκη στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ αφενός για να πλησιάσει τις προπορευόμενες ομάδες και αφετέρου να αυξήσει τη διαφορά από τους γαλαζοκίτρινους. Το τελικό 2-2 αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση στους κυανόλευκους.

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή ξεκίνησε δυνατά, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού και κάποιες καλές στιγμές, όμως μετά το πρώτο τέταρτο έχασε τη δυναμική της. Εγκλωβίστηκε στο παιχνίδι της ΑΕΛ, που κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό της, παίρνοντας ταυτόχρονα τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής.

Ωστόσο, μετά το 2-0, ο Απόλλωνας αντέδρασε άμεσα. Παρά την απογοήτευση, οι κυανόλευκοι απάντησαν με τους Βέισμπεκ (61’) και Καστέλ (67’) , αποδεικνύοντας χαρακτήρα και μαχητικότητα. Μάλιστα, στο φινάλε είχαν την ευκαιρία να σκοράρουν και τρίτο γκολ με την προβολη του Καστέλ.

Με 20 βαθμούς ο Απόλλωνας παραμένει στην 6η θέση, αλλά με την αίσθηση ότι μια χρυσή ευκαιρία χάθηκε για να εδραιωθεί στα ψηλά δώματα της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Αυγουστή καλείται να μάθει από τα λάθη της, να βελτιώσει την εικόνα της και να εκμεταλλευτεί τις επόμενες ευκαιρίες για να αναρριχηθεί στη βαθμολογία.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

