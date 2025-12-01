AEK: Έφτασε τους 9 κερδισμένους βαθμούς από το 90’ και μετά

Για πέμπτη φορά τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ αλλάζει υπέρ της αποτέλεσμα στο φινάλε μιας αναμέτρησης.

Το γκολ με πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 93’ χάρισε στην «Ένωση» τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (2-3) και ανέβασε στους εννιά τους βαθμούς που κερδίζει φέτος από το 90ο λεπτό και μετά σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει πάρει τρεις νίκες στις καθυστερήσεις για την Stoiximan Super League. Η αρχή έγινε στις 5 Οκτωβρίου και το ματς με την Κηφισιά στο Περιστέρι, όταν στο 92’ με πέναλτι του Ραζβάν Μάριν πήρε τη νίκη με 3-2.

Ακολούθησε στις 2 Νοεμβρίου η νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στην OPAP Arena με το γκολ λύτρωσης του Ορμπελίν Πινέδα στο 92’.

Και χθες ήταν η σειρά του Λούκα Γιόβιτς με πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για να υπογράψει το 3-2 επί του Παναθηναϊκού.

Νίκες στις καθυστερήσεις είχε πετύχει η ΑΕΚ και στις άλλες δύο διοργανώσεις που συμμετέχει. Στις 29 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Καλοσκάμης πέτυχε το γκολ της νίκης στο 96’ για το 0-1 στην Ηλιούπολη, για το Κύπελλο Betsson.

Πέρα από αυτούς τους οκτώ βαθμούς, η «Ένωση» έχει πάρει άλλον ένα στο φινάλε, στην Ευρώπη. Στις 6 Νοεμβρίου, με πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90’ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 την Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena για το Conference