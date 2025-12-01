ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

AEK: Έφτασε τους 9 κερδισμένους βαθμούς από το 90’ και μετά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

AEK: Έφτασε τους 9 κερδισμένους βαθμούς από το 90’ και μετά

Η ΑΕΚ για πέμπτο ματς φέτος παίρνει βαθμό ή βαθμούς μετά το 90'.

Για πέμπτη φορά τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ αλλάζει υπέρ της αποτέλεσμα στο φινάλε μιας αναμέτρησης.

Το γκολ με πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 93’ χάρισε στην «Ένωση» τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (2-3) και ανέβασε στους εννιά τους βαθμούς που κερδίζει φέτος από το 90ο λεπτό και μετά σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει πάρει τρεις νίκες στις καθυστερήσεις για την Stoiximan Super League. Η αρχή έγινε στις 5 Οκτωβρίου και το ματς με την Κηφισιά στο Περιστέρι, όταν στο 92’ με πέναλτι του Ραζβάν Μάριν πήρε τη νίκη με 3-2.

Ακολούθησε στις 2 Νοεμβρίου η νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στην OPAP Arena με το γκολ λύτρωσης του Ορμπελίν Πινέδα στο 92’.

Και χθες ήταν η σειρά του Λούκα Γιόβιτς με πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για να υπογράψει το 3-2 επί του Παναθηναϊκού.

Νίκες στις καθυστερήσεις είχε πετύχει η ΑΕΚ και στις άλλες δύο διοργανώσεις που συμμετέχει. Στις 29 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Καλοσκάμης πέτυχε το γκολ της νίκης στο 96’ για το 0-1 στην Ηλιούπολη, για το Κύπελλο Betsson.

Πέρα από αυτούς τους οκτώ βαθμούς, η «Ένωση» έχει πάρει άλλον ένα στο φινάλε, στην Ευρώπη. Στις 6 Νοεμβρίου, με πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90’ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 την Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena για το Conference 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ακολούθησε μέρος του προγράμματος ο Ελίασον - Αγωνία για Μάνταλο

Ελλάδα

|

Category image

Η Γιουβέντους χάνει τον Βλάχοβιτς με σοβαρό τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε και σκόραρε στο 3΄ ο Κουλιμπαλί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. 2-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λαΐφης: «Στα τελευταία παιχνίδια παρουσιαστήκαμε κατώτεροι των δυνατοτήτων μας, η υπόσχεση που μπορώ να δώσω...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - ΑΕΚ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πολύ... μυστήριο με Ιωάννη Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ρεάλ εδώ κι ένα μήνα έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι επιλογές του Ιδιάκεθ για... απόδραση από την Πάφο

ΑΕΚ

|

Category image

Εξέπληξε ο Μπεργκ - Η εντεκάδα με Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ ο Άγιαξ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα και Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψαν για τον Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κομισιόν έλαβε τα σχέδια 19 κρατών για το SAFE - Τι προβλέπεται για τη συμμετοχή της Τουρκίας

Category image

Εντυπωσιακά νούμερα στο «σπίτι» του

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στέφαν Κέλερ... καμία σχέση

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη