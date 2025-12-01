ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Real Madrid TV: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη» - Αλόνσο: «Με εκπλήσσει...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Real Madrid TV: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη» - Αλόνσο: «Με εκπλήσσει...»

Η Ρεάλ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία μετά το 1-1 απέναντι στην Τζιρόνα.

Η Ρεάλ έχασε την κορυφή της LaLiga μετά το 1-1 στην έδρα της Τζιρόνα αλλά έχει παράπονα από τη διαιτησία. Αυτά αφορούν κυρίως στο γεγονός ότι δεν καταλογίστηκε πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον Ροντρίγκο στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Στο Real Madrid TV, το επίσημο κανάλι της «βασίλισσας», υπήρξαν πολύ καυστικά σχόλια για αυτή τη φάση. «H LaLiga είναι διεφθαρμένη. Η Ρεάλ έχει χάσει τέσσερις βαθμούς από τα… αδέρφια του Νεγκρέιρα. Ο Ντε Μπούργος είναι ένας από τους διαιτητές με τα χειρότερα ρεκόρ απέναντι στη Ρεάλ. Υπάρχει αλλοίωση, γιατί το VAR δεν τον καλεί να εξετάσει τη φάση του Ροντρίγκο. Ανεξάρτητα από το αν η Ρεάλ δεν παίζει καλά, η πραγματικότητα είναι ότι οι διαιτητές βάζουν τρικλοποδιές, αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις απουσιάζουν και ο πρόεδρός τους δικαιολογεί. Και ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας; Ο Χαβιέρ Τέμπας», αναφέρθηκε.

Τη συγκεκριμένη φάση σχολίασε και ο προπονητής της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο. «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι το VAR δεν εξέτασε τη φάση. Ήταν μια φάση που έπρεπε να είχε εξεταστεί. Αυτές είναι καθοριστικές στιγμές που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι υπήρξε επαφή», ανέφερε.

Όσο για το παιχνίδι, ο Βάσκος τεχνικός σημείωσε: «Βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μας έλειπε η αποτελεσματικότητα. Είμαστε ακόμα σε καλό δρόμο και είναι μια μεγάλη σεζόν. Έπρεπε να είμαστε πιο κυρίαρχοι και πρέπει να αναλύσουμε γιατί δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε αυτή τη συνέπεια. Είχαμε τρεις ή τέσσερις καθαρές ευκαιρίες να κερδίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε».

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΛ/Απόλλων: Από το... χάος στον σεβασμό και την αθλητοπρέπεια (ΦΩΤΟ)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδειξε χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ευκαιρία στοιχίζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βίαιες σκηνές πριν το ντέρμπι στη Λεμεσό: Συλλήψεις και επεισόδια - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Real Madrid TV: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη» - Αλόνσο: «Με εκπλήσσει...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το... μπλακ άουτ και η απόδειξη για τον στόχο που έθεσε

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Ροντρίγκο έκανε αρνητικό ρεκόρ αφλογιστίας για επιθετικό στην ιστορία της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC δεν... φοβάται το δράμα, το μετατρέπει σε νίκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Χημικά και συλλήψεις στη Λεμεσό: Φωτοβολίδες, κροτίδες και ένταση

Category image

Ματσάρα στη Λεωφόρο και σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πότε θα γίνει ο «τελικός» της Formula 1 στο Αμπου Ντάμπι

AUTO MOTO

|

Category image

Οι συμπαίκτες του Τζίμα τον έσπρωξαν για «όλε» στην κερκίδα μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δύο στα δύο» και κορυφή για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC που συνεχίζει να κάνει... κουμάντο και η γεύση που άφησε το Λεμεσιανό ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φοβερή ανατροπή του ΠΑΟΚ στο 90΄ με δέκα παίκτες!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη