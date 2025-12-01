Real Madrid TV: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη» - Αλόνσο: «Με εκπλήσσει...»

Η Ρεάλ έχασε την κορυφή της LaLiga μετά το 1-1 στην έδρα της Τζιρόνα αλλά έχει παράπονα από τη διαιτησία. Αυτά αφορούν κυρίως στο γεγονός ότι δεν καταλογίστηκε πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον Ροντρίγκο στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Στο Real Madrid TV, το επίσημο κανάλι της «βασίλισσας», υπήρξαν πολύ καυστικά σχόλια για αυτή τη φάση. «H LaLiga είναι διεφθαρμένη. Η Ρεάλ έχει χάσει τέσσερις βαθμούς από τα… αδέρφια του Νεγκρέιρα. Ο Ντε Μπούργος είναι ένας από τους διαιτητές με τα χειρότερα ρεκόρ απέναντι στη Ρεάλ. Υπάρχει αλλοίωση, γιατί το VAR δεν τον καλεί να εξετάσει τη φάση του Ροντρίγκο. Ανεξάρτητα από το αν η Ρεάλ δεν παίζει καλά, η πραγματικότητα είναι ότι οι διαιτητές βάζουν τρικλοποδιές, αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις απουσιάζουν και ο πρόεδρός τους δικαιολογεί. Και ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας; Ο Χαβιέρ Τέμπας», αναφέρθηκε.

Τη συγκεκριμένη φάση σχολίασε και ο προπονητής της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο. «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι το VAR δεν εξέτασε τη φάση. Ήταν μια φάση που έπρεπε να είχε εξεταστεί. Αυτές είναι καθοριστικές στιγμές που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι υπήρξε επαφή», ανέφερε.

Όσο για το παιχνίδι, ο Βάσκος τεχνικός σημείωσε: «Βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μας έλειπε η αποτελεσματικότητα. Είμαστε ακόμα σε καλό δρόμο και είναι μια μεγάλη σεζόν. Έπρεπε να είμαστε πιο κυρίαρχοι και πρέπει να αναλύσουμε γιατί δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε αυτή τη συνέπεια. Είχαμε τρεις ή τέσσερις καθαρές ευκαιρίες να κερδίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε».

Πηγή: sport-fm.gr