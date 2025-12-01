Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες: Αποχωρεί ο Ευθύμιος Αγαθοκλέους από τον ΑΠΟΕΛ

Επιβεβαίώθηκαν οι πληροφορίες περί αποχώρησης του Ευθύμιου Αγαθοκλέοους από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει για την αποχώρηση του Ευθύμιου Αγαθοκλέους από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, μετά από 14 χρόνια αδιάκοπης και αφοσιωμένης προσφοράς. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, υπηρέτησε τον οργανισμό του ΑΠΟΕΛ με απόλυτο επαγγελματισμό, ακεραιότητα και συνέπεια.

Εκ μέρους του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου, του προσωπικού της εταιρείας και όλου του οικοδομήματος του ποδοσφαιρικού τμήματος, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για το έργο και τη δέσμευσή του όλα αυτά τα χρόνια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα».